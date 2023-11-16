«Первый канал» планирует снять фильм с цифровыми копиями советских актёров

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
«Первый канал» планирует снять новую версию фильма «Семь самураев» с использованием цифровых аватаров известных советских актёров. Об этом рассказал гендиректор телеканала Константин Эрнст во время IX Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Он рассказал, что в картине будет семь главных героев, лишь двух из которых сыграют современные артисты. Остальные семь персонажей исполнят аватары великих советских актёров.
Главной задачей, которая стоит перед создателями, является поиск артистов, которые смогут сыграть в цифровых образах своих предшественников, подчеркнул Эрнст. По его словам, мало того, что внешний вид артиста передаёт компьютер. Важна именно сама актёрская игра, которую должен представить современный артист. Перед ним стоит непростая задача – передать движения, манеру речи и эмоции прославленных артистов прошлого.
Напомним, что в сюжете фильма «Семь самураев» японского режиссёра Акиро Куросавы – события Гражданской войны в восточной стране в XVI веке. Для защиты своего поселения местные жители нанимают семерых самураев, которым удаётся сплотить народ.
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Главной задачей, которая стоит перед создателями, является поиск артистов, которые смогут сыграть в цифровых образах своих предшественников, подчеркнул Эрнст. По его словам, мало того, что внешний вид артиста передаёт компьютер. Важна именно сама актёрская игра, которую должен представить современный артист. Перед ним стоит непростая задача – передать движения, манеру речи и эмоции прославленных артистов прошлого.
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Анастасия Чинкова