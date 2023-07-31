Песни SHAMAN и Газманова прозвучали на концерте в Пхеньяне

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Вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном праздничный концерт посетил и послушал знакомые песни глава министерства обороны России Сергей Шойгу, находящийся в Пхеньяне в рамках рабочей поездки. Зарубежные аналитики полагают, что основная цель его визита — переговоры о поставках в Россию корейской военной техники и вооружений.
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