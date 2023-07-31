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Песни SHAMAN и Газманова прозвучали на концерте в Пхеньяне

31 июля 2023, 20:49

Фото: istockphoto/NatanaelGinting

На концерте в Пхеньяне, посвященном 70-летию окончания Корейской войны, местные артисты на русском языке исполнили песни Олега Газманова и Ярослава Дронова, известного как SHAMAN. Трансляцию мероприятия вело Корейское центральное телевидение.

Исполнители из КНДР спели песню Газманова «Вперед, Россия!». Также во время концерта прозвучала известная песня Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа», написанная им для кинофильма «Белорусский вокзал». Творчество SHAMAN, известного своими патриотическими композициями, было представлено песней «Встанем!». В заключение корейские артисты исполнили песню Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова «День Победы».

Вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном праздничный концерт посетил и послушал знакомые песни глава министерства обороны России Сергей Шойгу, находящийся в Пхеньяне в рамках рабочей поездки. Зарубежные аналитики полагают, что основная цель его визита — переговоры о поставках в Россию корейской военной техники и вооружений.

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#день победы
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#переговоры
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Актёр Самойленко: Делать перезапуск «Папиных дочек» — ошибка
31 июля 2023, 18:57

Фото: istockphoto.com/Andrey Sayfutdinov

Актёр Александр Самойленко, сыгравший в оригинальном ситкоме «Папины дочки» стоматолога Андрея Антонова, высказал мнение о том, что перезапускать проект было ошибкой.
«С моей точки зрения, делать перезапуск этой истории — ошибка. А там посмотрим: может быть, я окажусь неправым, и этот проект затмит все остальные. Но мне так не кажется», — поделился с Газета.ру Самойленко.

При этом, артист подчеркнул, что ни в коем случае не осуждает идею создания нового проекта, к новому сериалу он относится совершенно спокойно. Он также отметил, что специально ждать и смотреть сериал не будет.

Премьера нового сериала «Папины дочки» запланирована на осень 2023 года. Сообщалось, что к работе в проекте вернулись Андрей Леонов, Филипп Бледный, Елизавета Арзамасова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко и т.д.

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#общество
#культура
#телевидение
#актёр
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Летом в парках Химок проведут более 1500 мероприятий
31 июля 2023, 18:05

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

За летний сезон в городском округе Химки планируют провести более 1500 спортивных и культурно-массовых мероприятий.
В летнем сезоне активности проходят в парках имени Величко и Толстого, «Подрезково», «Дубки», «Два берега», «Яковлево», парковой зоне «Экоберег», а также в скверах имени Марии Рубцовой и «Юбилейный».

Для гостей парков подготавливают интересные развлекательные программы со спортивными соревнованиями, мастер-классами, творческими встречами, интеллектуальными играми, концертами и другое.
«Самые востребованные мероприятия в парках у химчан — концерты, кинопоказы а также мастер-классы для детей и взрослых. Об этом говорят результаты голосования, которое мы ранее проводили в социальных сетях», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. 

К началу лета на территории химкинских парков открыли 15 фонтанов, новые площадки для воркаута и кроссфита, футбольные поля и теннисные корты, а также оборудовали зоны барбекю для проведения семейного досуга.
 
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На новом колесе обозрения в Химках прокатилось более 20 тысяч человек.

Химкинские парки с начала года приняли более 3 млн человек.

В 2023 году в Химках обновят 78 детских и спортивных площадок.
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#площадки
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Кинокритик Григорьев раскрыл главные факторы успеха фильма «Барби»
Кинокритик Григорьев назвал главными факторами актёрский состав и яркость картинки
31 июля 2023, 18:00

Фото: istockphoto.com/fieldwork

Кинокритик Роман Григорьев заявил, что успех фильма «Барби» в кинопрокате на территории стран СНГ объясняется сюжетом, актёрским составом, яркой картинкой и сарафанным радио.
«В фильме играют Марго Робби и Райан Гослинг. Любимая в детстве кукла наконец ожила, это фантастическое предложение от Голливуда, сумасшествие и мечта всего детства. Новость об этом фильме вышла больше года назад. Каждый выход нового трейлера или кадра со съемочной площадки, яркие наряды, кричащие розовые цвета — все это дергало глаз зрителя. Интрига подогревала интерес», — пояснил в беседе с NEWS.ru Григорьев.

А депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Мария Бутина призвала «убрать с рынка» кукол Барби и компанию Mattel из-за «завоза» в страну темы ЛГБТ. Она считает, что фильм «Барби» является «рекламой программы демократической партии», ведь в нём демонстрируются «геи, трансы, женщины, которые захватили мир» и «ни о каком союзе мужчины и женщины речи нет».

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#кино
#культура
#общество
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В Подмосковье пройдет бесплатная выставка керамических изделий
31 июля 2023, 16:57

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

1 августа в Балашихе стартует выставка керамических изделий «Гончарных дел мастера и подмастерья», которая пройдет в Центре искусств и ремесел.

Мастера гончарного творчества и их воспитанники представят на выставке свои лучшие работы, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гости выставки смогут увидеть работы созданные как профессионалами, так и начинающими скульпторами.

Выставка будет проходить в Центре искусств и ремесел до 15 августа 2023 года. Вход бесплатный для всех желающих. 

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Второй этап фестиваля «Город танцует в парках» стартует 12 августа.

Почти 2,5 тысячи человек посетили лесопарк «Дубровицкий лес» в день открытия.

Гостей и участников гастрономического фестиваля в Истре будут возить бесплатно.
#выставка
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#лес
#город
#человек
#выставки
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Гостей и участников гастрономического фестиваля в Истре будут возить бесплатно
31 июля 2023, 13:03

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Автобусы Мострансавто бесплатно перевезут гостей и участников подмосковного гастрономического фестиваля в Истре.

На гастрономический фестиваль в Истре, который пройдёт 4-6 августа, соберутся 350 фермеров и ремесленники из 49 российских регионов. Также ожидается, что на фестивале побывают более 100 тыс человек.

Автобусы Мострансавто будут перевозить гостей и участников гастрономического фестиваля. Транспортные средства будут бесплатно перевозить пассажиров в режиме шаттлов от ж/д станции Новоиерусалимская и ж/д станции Истра до площадки фестиваля и обратно. Автобусы будут работать с 9:00 до 21:00.

Для гостей фестиваля кроме продажи ярморочной продукции, подготовили выставку сельскохозяйственной техники. На площадках организуют территорию с детскими активностями.

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#площадки
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Почти 2,5 тысячи человек посетили лесопарк «Дубровицкий лес» в день открытия
31 июля 2023, 12:30

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В воскресенье, 30 июля, в подмосковном Подольске открыли новый лесопарк — Дубровицкий‍.
Торжественное открытие лесопарка «Дубровицкий лес» в Подольске 30 июля посетили почти 2,5 тысяч человек, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Для гостей парка подготовили обширную развлекательную программу: на входе посетителей встречали ростовые куклы, на сцене выступали творческие коллективы, проходили спортивные соревнования. Любителей активного отдыха пригласили на забег на лыжероллерах на 2,5 км и заезд на роликовых коньках на ту же дистанцию. Велосипедисты проехали 5 км, любители скандинавской ходьбы прошли километровую дистанцию в рамках спортивных соревнований. 

Утром зарядку для всех желающих проводила олимпийская чемпионка Юлия Гущина.

В лесопарке открыли новые павильоны проката, площадка для воркаута и кафе, новые лыжероллерная и лыжная трассы. В течение дня работала бесплатная полевая кухня.

Дубровицкий лес находится недалеко от поселка Дубровицы, между реками Пахрой и Десной. В нём проводят тренировки спортивной школы олимпийского резерва по лыжной подготовке.

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К открытию обновлённого лесопарка «Дубровицкий лес» подготовили развлекательную программу для гостей.

Воробьёв призвал создать в парках комфортные условия для посетителей и бизнеса.
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#соревнования
#тренировки
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Певец SHAMAN получил в подарок икону Богоматери с острова Валаам
31 июля 2023, 05:47

Фото: официальный Telegram-канал артиста SHAMAN

Певец Ярослав Дронов, известный публике под творческим псевдонимом SHAMAN, получил в подарок икону Богоматери, написанную одной из его поклонниц на острове Валаам. Об этом сообщает «Пятый канал».
Икону вручили исполнителю незадолго до концерта в его родном городе Новомосковске (Тульская область).

«Эта икона написана поклонницей SHAMAN в мастерских на Валааме. Художницу зовут Светлана. Она передала образ Богоматери в фан-клуб в Петербурге. А ребята попросили доставить икону на родину артиста», — отметила автор и ведущая спецпроектов «Пятого канала» Светлана Шевченко.

На концерт на малую родину SHAMAN прилетел на вертолёте. Певец пообещал зрителям интересную насыщенную программу.
Артист также добавил, что зрители услышат и новые его песни. Он исполнит трек «Мой бой», который, по его словам, уже стал любимым для народа.

В своем Telegram-канале певец написал, что в основу клипа на песню «Мой бой» легли документальные кадры посещения госпиталей и военных частей в зоне спецоперации, съемки концертов в Мариуполе, Луганске, Геническе и Снежном, реальные кадры боевой хроники, встречи с военнослужащими, врачами, военкорами, медсестрами, которые каждый день совершают подвиги на передовой. В съемках клипа также принимал участие сын героя ДНР и первого главы республики Александра Захарченко.

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#артист
#подарок
#тульская область
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Стартовала аккредитация на литературный фестиваль «Проект: ПОЭТ» в Подмосковье
28 июля 2023, 16:44

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

11 и 12 августа в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева» пройдет третий литературный фестиваль «Проект: ПОЭТ».

Министерство культуры и туризма Московской области сообщает об открытии аккредитация для СМИ на литературный фестиваль под открытым небом «Проект: ПОЭТ», сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Аккредитация предоставляется телеканалам, радиостанциям, печатным и онлайн-изданиям. Заявка должна содержать название организации, ФИО и должность лиц, подлежащих аккредитации, контактный телефон, а также даты присутствия на площадке фестиваля. Заявки на аккредитацию будут приниматься до 9 августа 2023 года на почту fest@mosoblkino.ru. Подтверждение аккредитации прийдет ответным письмом.

Литературный фестиваль «Проект: ПОЭТ» пройдет в Подмосковье в третий раз, основной целью которого выступает создание пространства для самовыражения молодых авторов, популяризация поэтического творчества.

В первый день фестиваля гости встретятся с народным артистом России Сергеем Безруковым, который представит спектакль «Хулиган. Исповедь» о судьбе русского поэта Сергея Есенина. Этот спектакль является исповедью великого поэта, в нем нет выдумки: все слова, произнесенные в спектакле, принадлежали самому Сергею Есенину.

На второй день фестиваля для гостей будут читать известные и авторские произведения молодые авторы и популярные чтецы и приглашенные гости.

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#поэт
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В Подмосковье продолжается творческий конкурс «Служба спасения Московской области глазами детей»
27 июля 2023, 12:03

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

В Подмосковье продолжается прием заявок на участие в детском конкурсе «Служба спасения Московской области глазами детей»: до окончания приёма заявок осталось меньше месяца.

На детский региональный конкурс поступило на сегодняшний день более 2 тысяч заявок из разных муниципалитетов региона, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Больше половины из конкурсантов — мальчики, а более 300 заявок подано в номинации, где участвует вся семья.

Прием заявок стартовал 1 апреля, а завершится 20 августа.

Участниками конкурса могут стать юные жители Подмосковья от 5 до 18 лет. Для участия необходимо: изготовить поделки, альбомы, тексты с иллюстрациями, плакаты, рисунки и другие произведения, сделав их исключительно своими руками, не пользуясь оргтехникой и компьютерными технологиями.  Либо, наоборот — создать мультипликацию, видео, фото, картинки, коллажи и другое при помощи гаджетов и компьютерных программ.

Подробности участия в конкурсе можно узнать по ссылке.

Целью проведения детского творческого конкурса «Служба спасения Московской области глазами детей» стало повышение узнаваемости номера службы спасения среди подрастающего поколения.

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Обратиться за помощью в службу спасения можно через приложение Системы-112.

Подмосковная служба спасения напоминает, в каких ситуациях следует обращаться по номеру «112».

Жители Подмосковья могут вызвать врача на дом через Систему-112.

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Подмосковье ищет медработников