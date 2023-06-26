Петербург готовится к масштабному Арктическому салону

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Мероприятие пройдёт с 25 по 27 августа
В Санкт-Петербурге с 25 по 27 августа на территории Петропавловской крепости пройдёт масштабный ежегодный Арктический салон.
В рамках мероприятия будут созданы 10 своеобразных полярных станций и 5 тематических зон.
Как передаёт «Петербургский дневник», посетители салона смогут познакомиться с историей, жизнью и достопримечательностями регионов Арктической зоны России, а также самостоятельно выбрать маршрут, чтобы отправиться в путешествие на Север. Кроме того, в рамках салона можно будет увидеть уникальную технику и познакомиться с эксклюзивными разработками петербургских предприятий, предназначенных для Арктической зоны.
Ранее сообщалось, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об установке мемориальной доски на здании, где располагался Ленинградский рок-клуб. О будущей установке доски стало известно во время обсуждения будущего общественного пространства.
В рамках мероприятия будут созданы 10 своеобразных полярных станций и 5 тематических зон.
Ранее сообщалось, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об установке мемориальной доски на здании, где располагался Ленинградский рок-клуб. О будущей установке доски стало известно во время обсуждения будущего общественного пространства.
Мелисса Тимофеева