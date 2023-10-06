Радио1
Главная / Новости / Культура/ Петербуржцы выразили желание установить памятник Александру Кованько

Петербуржцы выразили желание установить памятник Александру Кованько

06 октября 2023, 17:23
Фото: istockphoto.com/Vladislav Zolotov

Фото: istockphoto.com/Vladislav Zolotov

Петербуржцы предложили поставить в городе памятник создателю русской школы воздухоплавания и авиации Александру Кованько.
При этом, в качестве места установки бюста Кованько предложили парк Авиаторов. Член Топонимической комиссии Петербурга Алексей Ерофеев отметил, что это место хорошо подойдёт для памятника.

В администрации Московского района города отнеслись положительно к подобной инициативе граждан.


«Любые инициативы жителей стоит обсуждать. Однако установка памятника – в любом случае процесс долгий», – приводит «Петербургский дневник» сообщение администрации.

До этого сообщалось, что после реконструкции в Санкт-Петербурге был открыт парк Авиаторов. В честь этого события в парке состоялся Большой семейный фестиваль.

Читайте также:

В Особняке Брусницыных в Петербурге предложили открыть дворец бракосочетания

На месте крушения самолета Пригожина появился памятник

В Лобне после благоустройства открыли сквер Ликвидаторов
#парк
#памятник
#санкт-петербург
#авиация
Читайте нас в
В Красногорске пройдет концерт в поддержку военнослужащих в зоне СВО
06 октября 2023, 14:20

Фото: istockphoto /nantonov

В красногорском ДК «Подмосковье» 6 октября в рамках тура «Своих не бросаем» пройдет концерт группы «НАШИ».
Концертный тур пройдет в 24 городах России. Коме этого, совместно с Народным фронтом был открыт сбор в поддержку военнослужащих в зоне СВО.


«Пацаны, которые уже внесли вклад в нашу будущую победу, достойны не только внимания, но и уважения, почестей. Они особые люди России» — поддержал гуманитарную миссию тура депутат Госдумы Николай Валуев.


Основной задачей тура является поднятие патриотического духа у россиян и возможность, показать важность поддержки наших военнослужащих.


Стоит отметить, что вход на концерт свободный. Начало мероприятия в 19:00.



Читайте также:

Кинотеатры пожаловались на дефицит российских фильмов

Более 50 работ представлено на масштабной выставке «Вокруг Левитана» в Звенигороде

В Подмосковье пройдут около 20 бесплатных показов фильмов II Фестиваля правильного кино
#концерт
#мероприятия
#дефицит
#депутат
#люди
#сво
#подмосковье
#красногорск
Читайте нас в
Более 50 работ представлено на масштабной выставке «Вокруг Левитана» в Звенигороде
05 октября 2023, 19:42

Фото: администрация Одинцовского г. о.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов и глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов открыли выставку «Вокруг Левитана. Пейзаж конца XIX – начала XX веков». Она развёрнута в Звенигородском Манеже, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Это новая выставочная площадка в составе Звенигородского музея-заповедника. Экспозиция посвящена развитию московской школы пленэрного пейзажа и одному из главных её представителей – русскому живописцу Исааку Ильичу Левитану.
«Мы делаем всё возможное, чтобы таких культурных точек на карте Подмосковья появлялось как можно больше. Сотрудничество между музеями, регионами, проекты с Русским музеем, Третьяковской галереей, Эрмитажем, открытие новых культурных точек позволяют привлекать жителей нашего региона и туристов из столицы, других городов», – отметил Кузнецов
Выставка объединяет 56 произведений выдающихся русских пейзажистов – учителей, последователей и друзей Левитана: Алексея Саврасова, Василия Поленова, Михаила Нестерова, Игоря Грабаря, Константина Коровина, Аполлинария Васнецова и других. Из 56 работ 45 предоставил Русский музей, 11 входят в собрание Звенигородского музея-заповедника.
«Важнейшей точкой на культурной карте как Одинцовского округа, так и всего Подмосковья становится восстановленный Звенигородский Манеж. Это здание реконструировали долго и бережно. Нужна была площадка, где можно было бы проводить мероприятия, о которых сильная команда музея раньше даже мечтать не могла. Таких площадок в городе не было. Сегодняшняя выставка – это первый большой проект для нас, первая коллаборация со знаменитым Русским музеем, основанным ещё Александром III. Для Звенигорода выставка «Вокруг Левитана» – действительно новый уровень», – подчеркнул Иванов.
Он поблагодарил вдохновителей и организаторов выставки – Русский музей, Министерство культуры и туризма Московской области, а также губернатора Подмосковья Андрею Воробьёва. 
 
Выставка «Вокруг Левитана. Пейзаж конца XIX – начала XX веков» продлится до 25 февраля 2024 года. 

Читайте также:

В Подмосковье пройдут около 20 бесплатных показов фильмов II Фестиваля правильного кино

Стартовал приём заявок на участие в фестивале искусств «АртОстров»

Мероприятия в рамках проекта «Подмосковный АРТ-Визит» пройдут в 8 городских округах



 
#одинцово
#звенигород
#музеи
#искусство
#культура
#выставка
#живопись
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Депутат Леонов назвал снятие крестов с символа Новгородской области глупым
05 октября 2023, 17:49

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов заявил, что снятие крестов с символа Новгородской области глупым и недальновидным.
Он призвал вернуть православные кресты на символ региона, поскольку кресты имеют важное историческое значение.

«Новгород — это очень древний город, одна из колыбелей России на Руси. Менять облик символов, как и древних храмов, глупо и недальновидно. И поэтому очень надеюсь, что православный крест вернут на место, где ему и положено быть», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Леонов.

Ранее жители Новгородской области заметили, что на эмблеме, выбранной по итогам голосования, победителем которого стало изображение памятника «Тысячелетие России», сам он изображён без крестов.

Читайте также:

Одесситы проголосовали против переименования площади Льва Толстого

Россияне стали чаще покупать книги о Древнем Риме на фоне популярности мемов

Власти чешского города отказались переименовывать проспект Терешковой
#город
#жители
#культура
#история
#общество
Читайте нас в
В Подмосковье пройдут около 20 бесплатных показов фильмов II Фестиваля правильного кино
04 октября 2023, 14:16

Фото: пресс-служба Музея Победы

В Московской области проведут около 20 показов художественных и документальных фильмов в рамках третьего этапа II Фестиваля правильного кино. Об этом сообщили в пресс-службе Музея Победы, который является организатором фестиваля.
Киносеансы проводятся в рамках международного проекта «Территория Победы» на площадках музеев-партнёров. Они будут бесплатными для посетителей учреждений культуры. 
 
Сеансы организуют Музей-заповедник «Дмитровский кремль», Звенигородский государственный музей-заповедник, Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник, Православный приход Пантелеимоновского храма города Жуковского Коломенской епархии Русской православной церкви. 
 
Жителям региона представят документальный фильм «Блокадный футбол» о легендарном матче, который прошёл 31 мая 1942 года в осаждённом Ленинграде на стадионе «Динамо». Кроме того, пройдут показы лент «Глубокая разведка», «Огонь. Железо. Люди», «Курская битва в народной памяти: переломное сражение Великой Отечественной войны глазами свидетелей – детей и подростков» и другие ленты. 
 
Показы продолжатся до 15 декабря. Кинокартины увидят посетители более 60 учреждений культуры разных регионов России.

Читайте также:

Мероприятия в рамках проекта «Подмосковный АРТ-Визит» пройдут в 8 городских округах

Стартовал приём заявок на участие в фестивале искусств «АртОстров»

В Подмосковье скоро стартует выставка «С любовью к провинции»
#музей
#кино
#фильм
#фестиваль
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Стартовал приём заявок на участие в фестивале искусств «АртОстров»
04 октября 2023, 12:49

Фото: istockphoto.com/nantonov

В Москве начался приём заявок на участие в XV открытом фестивале искусств «АртОстров».
Отмечается, что фестиваль посвящён Дню матери.

«Фестиваль объединит самодеятельных артистов столицы всех возрастов. Народные коллективы, академические хоры, солисты и эстрадные вокальные ансамбли представят номера профессиональной команде экспертов. Солисты и творческие коллективы смогут сразиться за звание лучших в таких номинациях, как: «Народный вокал», «Эстрадный вокал», «Бальный танец», «Современный танец» и др.» – приводит АГН «Москва» сообщение столичного департамента образования и науки.

При этом, приём заявок будет действовать до 30 октября, а гала-концерт и церемония награждения победителей конкурса пройдут 25 ноября.

А 7 и 8 октября в Театре на Таганке состоится спектакль «Фигаро». Как передают «Дни.ру», в постановке Дениса Бокурадзе примут участие актриса Ирина Апексимова и певица Лариса Долина.

Читайте также:

Мероприятия в рамках проекта «Подмосковный АРТ-Визит» пройдут в 8 городских округах

В Подмосковье скоро стартует выставка «С любовью к провинции»

Электросталь приглашает на фестиваль акустического рока
#москва
#фестиваль
#концерт
#мероприятия
#культура
Читайте нас в
Скончался актёр из сериала «Тихий Дон» Сергей Зубенко
04 октября 2023, 01:58

Фото: iStock/SergeyPankratov

Режиссёр, актёр театра и кино Сергей Зубенко умер на 62-м году жизни, сообщает Омский ТЮЗ, где покойный служил с 2014 года. Широкий зритель знал Зубенко по сериалу «Тихий Дон» режиссёра Сергея Урсуляка.
Заслуженный работник культуры Омской области, Зубенко ушёл из жизни 2 октября после тяжёлой и продолжительной болезни. Коллектив театра выражает глубокие соболезнования родным и близким актёра.

Родившийся в августе 1962 года, Сергей Зубенко закончил Иркутское театральное училище (1985), после чего работал в театрах юного зрителя во многих городах России — Иркутске, Красноярске, Волгограде, Челябинске, а в последние годы в Омске. В частности, он играл Израэля Хэндса в «Острове сокровищ», Просперо в «Трёх толстяках» и Старого Дроссельмейера в «Щелкунчике».

Среди заметных актёрских работ Зубенко, помимо «Тихого Дона», в котором он снялся в 2015 году, также роль в сериале «Ненастье». В качестве театрального режиссёра Зубенко поставил спектакль «Недоразумения» по мотивам рассказов Василия Шукшина.

Прощание с Сергеем Зубенко состоится 5 октября в Доме актера в Омске.

Читайте также:

Актер из «Карты, деньги, два ствола» Джейк Абрахам умер в 56 лет

Скончался народный артист России Виталий Коняев

Умер актёр из «Республики ШКИД» Александр Липов
#актёр
#смерть
Читайте нас в
Логинов рассказал, как изменятся Букины в перезапуске «Счастливы вместе»
04 октября 2023, 01:28

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Российский актёр Виктор Логинов рассказал, как изменяться герои «Счастливы вместе» в перезапуске сериала. Об этом пишет E1.
«Мы патриоты своей малой родины, поэтому Букины, конечно, останутся в Екатеринбурге, зачем им отсюда уезжать. Конечно, у меня есть опасения, связанные с перезапуском, и я их высказывал на читках. Потому что Букины — это же такая сакральная история, и сейчас сложно понять, чего хочет зритель», — цитирует портал слова Логинова, исполнявшего в популярном проекте роль Гены Букина.

Актёр добавил, что отстоял перед шоураннерами бороду главного героя сериала. Он рассказал, что Букин по-прежнему работает продавцом обуви, а дети обзавелись своими семьями и съели от родителей. В новых «Букиных» персонажи Дарьи Сагаловой и Александра Якина приедут к родителям со своими детьми.

Читайте также:

Приемный отец Милохина опроверг информацию о призыве сына в армию

Режиссёр Вуди Аллен намерен завершить карьеру

Филипп Киркоров назвал Анну Асти царицей сцены
#дети
#история
#портал
#отец
#сериал
Читайте нас в
Мероприятия в рамках проекта «Подмосковный АРТ-Визит» пройдут в 8 городских округах
03 октября 2023, 17:28

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В масштабном проекте гастрольного тура любительских коллективов муниципальных образований «Подмосковный АРТ-Визит» задействованы все городские округа Подмосковья. Стартовал проект в начале марта в Коломне.

Проект реализуется по декабрь 2023 года. В нём принимают участие народные и академические хоровые коллективы, ансамбли эстрадной и народной песни, театральные студии, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гостей мероприятий в рамках проекта ждут концерты, творческие встречи, мастер-классы ведущих специалистов в сфере культуры и искусства.

Читайте также:

Серпухов приглашает на выставку «Осенний вернисаж».

Кинотеатры пожаловались на дефицит российских фильмов.

В Подмосковье скоро стартует выставка «С любовью к провинции».
#подмосковье
#выставка
#проект
#фестиваль
#мероприятия
Читайте нас в
Кинотеатры пожаловались на дефицит российских фильмов
02 октября 2023, 20:27

Фото: iStock/LeMusique

Владелец сети кинотеатров, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Павел Поникаровский рассказал в беседе с Общественной службой новостей, почему в РФ нужно снимать больше фильмов.
«Есть проблема с тем, что больших, массовых продуктов, в которые можно было бы вкладывать рекламу, у нас нет. Их не хватает, но не потому, что у нас не умеют снимать, у нас есть фильмы, востребованные у российского зрителя, но таких проектов очень мало. Нужно снимать больше фильмов класса «Б», тут вопрос в количестве», — цитирует Поникаровского Общественная служба новостей.

По мнению владельца сети кинотеатров, режиссерам необходимо снимать порядка 15-20 блокбастеров в год, а также «60 крепких середнячков». Поникаровский добавил, что проблема российского кино заключается в дефиците контента.

Читайте также:

Фильм «Неудержимые 4» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

Виктор Сухоруков раскритиковал фильм «Брат 3», назвав его примитивным и пошлым

Иван Ургант снялся в дебютном фильме Николая Солодникова
#кино
#фильм
#служба
#кинотеатры
#дефицит
Читайте нас в
Достижения.рф