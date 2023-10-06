Петербуржцы выразили желание установить памятник Александру Кованько

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В администрации Московского района города отнеслись положительно к подобной инициативе граждан.
«Любые инициативы жителей стоит обсуждать. Однако установка памятника – в любом случае процесс долгий», – приводит «Петербургский дневник» сообщение администрации.
До этого сообщалось, что после реконструкции в Санкт-Петербурге был открыт парк Авиаторов. В честь этого события в парке состоялся Большой семейный фестиваль.
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