Певец SHAMAN получил в подарок икону Богоматери с острова Валаам

Фото: официальный Telegram-канал артиста SHAMAN
«Эта икона написана поклонницей SHAMAN в мастерских на Валааме. Художницу зовут Светлана. Она передала образ Богоматери в фан-клуб в Петербурге. А ребята попросили доставить икону на родину артиста», — отметила автор и ведущая спецпроектов «Пятого канала» Светлана Шевченко.
Артист также добавил, что зрители услышат и новые его песни. Он исполнит трек «Мой бой», который, по его словам, уже стал любимым для народа.
В своем Telegram-канале певец написал, что в основу клипа на песню «Мой бой» легли документальные кадры посещения госпиталей и военных частей в зоне спецоперации, съемки концертов в Мариуполе, Луганске, Геническе и Снежном, реальные кадры боевой хроники, встречи с военнослужащими, врачами, военкорами, медсестрами, которые каждый день совершают подвиги на передовой. В съемках клипа также принимал участие сын героя ДНР и первого главы республики Александра Захарченко.
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