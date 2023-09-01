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Пианист-виртуоз Денис Мацуев выступит в Подмосковье

01 сентября 2023, 10:18
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Дмитрове и Дубне пройдут концерты российского пианиста народного артиста России Дениса Мацуева.

В пятницу, 1 сентября, в 19:00 на Исторической площади Дмитрова состоится большой джаз-концерт с участием пианиста и выдающихся российских джазовых музыкантов, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В субботу, 2 сентября, в 19:00 в Дубне на Воднолыжном стадионе имени Валерия Нехаевского состоится сольное выступление Дениса Мацуева.


На оба мероприятия вход свободный для всех желающих.

Самый титулованный, востребованный российский пианист Денис Мацуев любим публикой во всем мире. Он не только один из ярчайших пианистов современности, но и прирожденный артист — интересно не только слушать его игру, но и наблюдать за ней.

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Берлинская опера возобновит сотрудничество с Нетребко
Берлинская опера в сентябре возобновит сотрудничество с певицей Анной Нетребко
01 сентября 2023, 06:19

Фото: istockphoto/Giancarlo Restuccia

Сотрудничество между Берлинской оперой и российской певицей Анной Нетребко будет возобновлено, объявила пресс-служба культурного учреждения.
Согласно информации, Анна Нетребко выступит на сцене оперы 15 сентября в спектакле «Макбет». Ранее некоторые немецкие музыкальные площадки заявляли о прекращении сотрудничества с певицей из-за предполагаемой связи с российскими властями.

Теперь в Берлинской опере подчеркнули, что Анна Нетребко в последнее время не проводила выступления в России и не планирует в ближайшее время давать концерты на территории этой страны.

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В Серпухове состоится фольклорный фестиваль
31 августа 2023, 17:58

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В субботу, 2 сентября, в подмосковном Серпухове пройдёт VII Региональный фольклорный фестиваль.

Фестиваль фольклора «Серпухов: на стыке трёх губерний» состоится в парке имени Олега Степанова в городском округе Серпухов, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Этот фестиваль посвятили традиционной культуре Московской, Тульской и Калужской губерний. 


Гости мероприятия смогут увидеть выступления фольклорных коллективов и мультиинструменталистов из Серпухова, Москвы, Тулы и Калуги, принять участие в мастер-классах, дигустациях и другом.  

Фестиваль начнется в 13:00. Вход свободный для всех желающих. 

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Милонов: «Мы должны перестать быть культурной обочиной западного мира»
31 августа 2023, 16:12

Фото: istockphoto.com/LeMusique

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что России надо перестать быть некой обочиной западного мира в сфере культуры.
Он добавил, что России нужен не только так называемый аналог Голливуда, но и перечень мировых кинолент, которые могли бы способствовать формированию правильных ценностей и ориентиров человека.

«Мы должны перестать быть культурной обочиной западного мира, на которую выкидывают псевдокультурные окурки и огрызки, которым мы придаём слишком много значения», — прокомментировал в беседе с RT Милонов.

Парламентарий отметил, что намерен обратиться в Минкультуры для того, чтобы разработать список лучших отечественных кинолент, укрепляющих духовные ценности.

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В Щелкове откроется выставка члена Союза художников России и Подмосковья Александра Глебова
30 августа 2023, 17:56

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Выставка члена Союза художников России Александра Глебова откроется в Щёлковском историко-художественном музее 31 августа.

На выставке будут представлены порядка 40 работ художника, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка откроется 31 августа и продлится до 30 сентября. 

Экспозиция будет состоять из портретов, пейзажей, исторической живописи, натюрмортов и многого другого.

Александр Глебов является постоянным участником региональных, всероссийских и зарубежных выставок, а также членом Творческого союза художников России и Союза художников Подмосковья. Его картины хранятся в фондах Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Щелковском историко-художественном музее, во Всероссийском фонде культуры, Центральном пограничном музее ФСБ России, а также в частных коллекциях.

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Грандиозный гала-концерт областного фестиваля «Город танцует в парках» состоится 2 сентября
30 августа 2023, 15:15

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В субботу, 2 сентября, в Пестовском парке городского округа Балашиха пройдет гала-концерт — завершающий этап областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках».

В гала-концерте примут участие 37 танцевальных команд из 35 городских округов региона, которые одержали победу в отборе первого и второго этапов фестиваля. В финале команды-победители двух этапов фестиваля под руководством ведущих хореографов сразятся за звание победителя, а зрители увидят выступления участников телевизионных шоу и музыкальный концерт, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На сцене также выступят профессиональные артисты-участники телевизионных шоу: DS Crew, Виталий Савченко, сестры Михайлец, Алексей Мечетный, Виталий Уливанов, Брайан и другие.

С начала фестиваля, в конкурсных отборах приняли участие 2 788 человек.

Фестиваль современного танца «Город танцует в парках» впервые проходит в Подмосковье. Главный организатором фестиваля стали АНО «Московская областная дирекция по развитию парков при поддержке команды Губернатора.

Первый этап фестиваля проходил с 1 по 27 мая в Балашихе, Дмитрове, Дубне, Егорьевске, Кашире, Коломне, Королеве, Красногорске, Мытищах, Одинцове, Пушкинском, Реутове, Сергиевом-Посаде и Щёлкове.

Узнать подробнее о мероприятии можно на официальном сайте фестиваля.

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#служба
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В России представили девятую серию документального цикла о «героях нашего времени»
30 августа 2023, 14:48

Фото: Авторы проекта «Русские. XXI век»

В новой серии рассказывают уникальные истории жителей Нижнего Новгорода.
В России презентовали девятую серию цикла документальных фильмов «Русские. XXI век». Проект представляет собой серии фильмов, которые демонстрируют особенности разных профессий, национальностей, возрастов.

Девятая серия цикла получила название «Жить в моменте». Зрителям расскажут уникальные истории жителей Нижнего Новгорода. Героями картины стали молодые люди, глядя на которых, можно быть уверенным в нашем будущем. Таким мнением поделилась автор проекта Кристина Никитина.



По ее словам, для Нижнего Новгорода 2023 год стал особенным. Город официально стал молодежной столицей России. 

«Мы не смогли пройти мимо такого события, поэтому все герои 9 серии документального цикла «Русские. XXI век», который мы снимали на нижегородской земле – представители молодежи. Они по-разному смотрят на мир, у них различные увлечения, цели и ценности. Но все они заняты делом, которое ближе им самим и приносит пользу окружающим», - рассказала Никитина.
Автор проекта отметила, что девятая серия отличается от других фильмов цикла. Главная особенность состоит в особом настроении и духе молодости. 




«Наша молодежь интересная и удивительная. Наше будущее в надежных руках», - подчеркнула Никитина.
Фильм доступен на популярных российских площадках, а также на канале «Нестеренко центр». 

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Фестиваль «Пластилиновая ворона» соберёт мультипликаторов из 30 подмосковных городов
29 августа 2023, 20:53

Фото: Минкульт МО

Участники из 30 подмосковных городов соберутся в Егорьевске на фестиваль анимации имени Эдуарда Успенского «Пластилиновая ворона». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Фестиваль состоится 2 сентября на Соборной площади города. Для тех, кто пробует себя в мультипликации, пройдут семинары и мастер-классы. Для гостей подготовили концертную программу и конкурс мультфильмов. Начало фестиваля – в 16 часов, вход свободный», – говорится в сообщении. 
Как рассказали в министерстве, цели фестиваля – популяризация мультипликационного творчества путём вовлечения жителей Подмосковья в развитие анимации, поддержка талантливых авторов, обмен опытом, поиск новых идей в искусстве и многое другое.

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Порядка 3 тысяч человек посетили подмосковный фестиваль «Гуслицкий хмель»
28 августа 2023, 17:27

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В деревне Степановка в Орехово-Зуевском городском округе состоялся ежегодный фестиваль «Гуслицкий хмель», на котором побывали порядка 3 тысяч человек.

Для гостей фестиваля была подготовлена развлекательная программа: ярмарки, концерты, экскурсии по музею, народные игры и мастер-классы по вязанию, валянию, мыловарению и многому другому, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Кроме того, для гостей проходила дегустация мёда и кваса, а также ярмарка с сувенирной продукцией.

Праздник «Гуслицкий хмель» проходит в округе ежегодно с 2017 года, целью которого является возрождение интереса населения к традициям и истории Руси.

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Оперные исполнители выступят в парке «Фабричный пруд» в Реутове
28 августа 2023, 15:13

Фото: пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова

Концерт оперной музыки состоится в парке «Фабричный пруд» в подмосковном Реутове 30 августа 2023 года.
«Продолжаем серию мероприятий в наших парках в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьёва. В следующую среду, 30 августа, на главной сцене парка «Фабричный пруд» пройдет оперный концерт «Виртуозы». В программе выступления лауреаты всероссийских и международных конкурсов, солистов Мариинского и Большого театров, а также московских музыкальных театров. Приглашаем всех на вечер оперы, концерт начнется в 19:00», — приводятся в сообщении слова Станислава Каторова. 

На сцене у воды выступят такие солисты оперы как Цветана Омельчук, Екатерина Утюж, Никита Минаков, Евгений Петиш, Валерий Макаров, а также Данил Литвинов. Ведущей мероприятия станет Екатерина Утюж, сообщает «Радио 1» пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.
«Все желающие смогут послушать выступление бесплатно. В программе концерта прозвучат как классические оперные арии, так и современные эстрадные песни. Для гостей организуют сидячие места на лавках. В день концерта в парке будет работать передвижная кофейня», — подытожил Каторов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

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