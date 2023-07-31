Почти 2,5 тысячи человек посетили лесопарк «Дубровицкий лес» в день открытия

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Для гостей парка подготовили обширную развлекательную программу: на входе посетителей встречали ростовые куклы, на сцене выступали творческие коллективы, проходили спортивные соревнования. Любителей активного отдыха пригласили на забег на лыжероллерах на 2,5 км и заезд на роликовых коньках на ту же дистанцию. Велосипедисты проехали 5 км, любители скандинавской ходьбы прошли километровую дистанцию в рамках спортивных соревнований.
В лесопарке открыли новые павильоны проката, площадка для воркаута и кафе, новые лыжероллерная и лыжная трассы. В течение дня работала бесплатная полевая кухня.
Дубровицкий лес находится недалеко от поселка Дубровицы, между реками Пахрой и Десной. В нём проводят тренировки спортивной школы олимпийского резерва по лыжной подготовке.
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