Около 6 тысяч человек приняли участие в фестивале косплееров в Химках

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
Гости МЕГИ стали зрителями двух шоу — конкурса косплея, участники которого воссоздали образы любимых персонажей и супергероев и танцевального батла K-pop cover dance, в котором танцоры повторили хореографию клипов известных корейских артистов.
«Фестиваль получился зрелищным и насыщенным — гости МЕГИ любого возраста могли найти для себя интересную зону и отлично провести время, кроме того, за активное участие они получали призы. Мы рады, что МЕГАКОН собрал такое количество участников и гостей. Отдельная благодарность — нашим партнерам. Благодаря совместной работе МЕГА на один день превратилась в удивительное фантастическое пространство, где можно было встретить любимых супергероев, потанцевать, выиграть призы, встретиться с любимыми актерами и просто интересно провести время», — рассказала руководитель отдела по работе с сообществами и программами лояльности МЕГИ Химки Нина Проселкова.В рамках фестиваля были анонсированы эксклюзивные подробности новых проектов издательства российских комиксов. Так, Роман Котков и Ксения Шпалецкая рассказали о грядущих новинках – «Серая гончая» новая антиутопия от BUBBLE Manga, том нового кроссовера «Триптих» и предыстория «Чумного Доктора» – «Алтан».
Состоялась встреча с Сергеем Горошко — музыкантом и актёром фильма «Майор Гром: «Чумной доктор» и сериалов «Этерна», «Фандорин. Азазель», актёрами и создателями фильма «Майора Гром: Игра». Фанаты актера смогли сделать совместные фотографии со звездой и получить автограф.
Помимо этого, для гостей был подготовлен большой танцевальный флешмоб и розыгрыши призов.
«Мы всегда рады встретиться с нашей аудиторий, а в этот раз — ещё и найти много новых читателей в лице посетителей МЕГИ. Надеемся, что крутое и классное шоу всем понравилось, и мы ещё не раз станем участниками Мегакона в будущем», — поделился главный редактор издательства BUBBLE Роман Котков.Читайте также:
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