Около 6 тысяч человек приняли участие в фестивале косплееров в Химках

На прошлой неделе, подмосковные парки посетили более 1,6 миллионов человек. Самым популярным подмосковным парком стал парк «Пехорка» в Балашихе.

В парке «Пехорка» в городском округе Балашиха в июле побывали свыше 79 тысяч человек, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства благоустройства Московской области.



На втором месте по посещаемости Центральный парк культуры и отдыха в Пушкино, который посетили порядка 51,3 тысячи жителей и гостей региона. Третью строчку занимает химкинский парк Толстого — 51,2 тысячи посещений.

«Посещаемость наших парков растет от года к году. Только за первую половину 2023 года в парках и лесопарках Московской области побывало свыше 34 млн человек. Это на 6 млн больше, чем год назад. Мы ожидаем, что проводимые нами работы по благоустройству зон отдыха, сделают подмосковные места досуга и отдыха еще привлекательней для жителей и гостей региона», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.





В субботу, 23 июля, открылся обновленный парк «Взлет» в Домодедово, который за полдня посетили свыше 7 000 человек. В парке обустроили детские и спортивные площадки, площадки для тенниса, волейбола и баскетбола, также в парке появилось множество зон отдыха, сеть прогулочных дорожек, песочный пляж на берегу пруда Лесной и другое.