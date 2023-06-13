Подмосковье и Москва разработали новый совместный турпроект

Для проекта «Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия» разработаны тематические подборки, посвященные разным видам отдыха в Москве и Подмосковье

Министерство культуры и туризма Московской области и Комитет по туризму города Москвы запускают новый межрегиональный проект «Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия», с помощью которого можно составить план однодневного или более продолжительного путешествия с посещением основных достопримечательностей Москвы и области.

«Совместный проект с Москвой позволит объединить и сделать доступнее наши предложения для культурного и интеллектуального досуга, повысить уровень осведомленности жителей и гостей двух регионов о культурной и творческой повестке на местах. Он поможет сделать туристические поездки по Подмосковью и столице еще более интересными и разнообразными. Развитие такого направления, как межрегиональные путешествия, будет способствовать росту туристического потока в Московскую область, предложит жителям Подмосковья новые маршруты при посещении столицы», – сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.



В новых маршрутах, разработанных для жителей и гостей столичного региона, свежий взгляд на культурно-историческое наследие Москвы и Подмосковья сочетается с полноценным гастрономическим приключением. Туристы смогут использовать предложенные идеи для путешествий или самостоятельно составить на их основе планы поездок.

«Сейчас в проекте представлено три летних тематических маршрута — посвященный деятелям русской культуры, гастрономический и исторический. Все они многодневные. Постепенно их дополнят новые предложения. А еще доступно восемь образовательных однодневных туров для школьников»,— отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Подробное описание составленных маршрутов можно увидеть на странице проекта в журнале Russpass Mag или на главном туристическом портале Подмосковья.