Подмосковная делегация прибыла в Крым на фестиваль «Таврида.Арт»

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«Слоган родился естественным образом среди посетителей стенда Московской области на Тавриде в прошлом году. Именно так они охарактеризовали атмосферу нашего стенда, такие эмоции испытывали. Поэтому мы решили ничего не выдумывать. Подмосковье действительно дарит любовь всем, кто оказывается в нашем регионе. И, конечно, в Подмосковье невозможно не влюбиться», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.
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