Подмосковное предприятие получит более 300 тонн ягод за сезон

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Подмосковная компания ООО «Гринфилдс Агро» из Наро-Фоминского округа планирует увеличение урожая ягод на 20% к концу сезона 2023 года, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.Подмосковное предприятие выращивает клубнику, малину и ежевику.
«Всего в этом году планируется собрать 310 тонн ягод: 150 тонн клубники, 100 тонн малины и 60 тонн ежевики. Ягоды растят в торфе и кокосовом субстрате. Их поливают водорастворимыми удобрениями российского производства. Все чисто, безопасно и натурально. Уже получен первый урожай — 31 тонна», — рассказал курирующий Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.На предприятии ягоды выращиваются в теплицах с использованием современных технологий, поэтому сбор урожая может производиться ежедневно, вне зависимости от погоды.
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