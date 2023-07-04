«Поезд памяти» приехал в Подмосковье

Патриотический проект «Поезд памяти» проходит с 21 по 6 июля на территориях России и Белоруссии, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.



Этот проект направлен на объединение молодежи двух стран, формирование уважительного отношения и понимания значимости героических подвигов наших дедов и прадедов, знакомство с культурой и традициями соседнего государства.









200 учеников российских, белорусских, армянских и киргизских школ посещают памятные места в рамках проекта.

Проект проводится по инициативе Совета Федерации России.

Конечной остановкой в этой поездке станет город Москва, куда школьники приедут 6 июля, в завершении их будет ждать праздничная программа.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника – это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.