Полиция задержала всех подозреваемых в избиении мужчины у ТЦ в Щёлкове

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«В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции установлены и доставлены в территориальный отдел все участники конфликта, произошедшего в городе Щелково. Ими оказались пятеро молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет», – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.По данным СК, задержанные (предположительно, мигранты) возле торгового центра нецензурно высказывались в отношении девушки, которая гуляла с малолетним ребёнком. За неё вступился супруг — однако после того, как он сделал молодым людям замечание, те в ответ избили его.
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