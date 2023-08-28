Порядка 3 тысяч человек посетили подмосковный фестиваль «Гуслицкий хмель»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Для гостей фестиваля была подготовлена развлекательная программа: ярмарки, концерты, экскурсии по музею, народные игры и мастер-классы по вязанию, валянию, мыловарению и многому другому, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Кроме того, для гостей проходила дегустация мёда и кваса, а также ярмарка с сувенирной продукцией.
Праздник «Гуслицкий хмель» проходит в округе ежегодно с 2017 года, целью которого является возрождение интереса населения к традициям и истории Руси.
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