«Повелитель ветра» возглавил прокат в РФ и СНГ, собрав 121,3 миллиона рублей

В красногорском ДК «Подмосковье» 6 октября в рамках тура «Своих не бросаем» пройдет концерт группы «НАШИ».

Концертный тур пройдет в 24 городах России. Коме этого, совместно с Народным фронтом был открыт сбор в поддержку военнослужащих в зоне СВО.





«Пацаны, которые уже внесли вклад в нашу будущую победу, достойны не только внимания, но и уважения, почестей. Они особые люди России» — поддержал гуманитарную миссию тура депутат Госдумы Николай Валуев.





Основной задачей тура является поднятие патриотического духа у россиян и возможность, показать важность поддержки наших военнослужащих.





Стоит отметить, что вход на концерт свободный. Начало мероприятия в 19:00.







