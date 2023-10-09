«Повелитель ветра» возглавил прокат в РФ и СНГ, собрав 121,3 миллиона рублей

Фото: РИА Новости/Мария Девахина
Российский фильм «Повелитель ветра» за прошедшие выходные возглавил кинопрокат в России и СНГ, собрав 121,3 млн руб. Об этом пишет kinobusiness.com.
Второе место занял боевик «Неудержимые 4» с Джейсоном Стэйтемом и Сильвестором Сталлоне, он собрал 29 млн руб. На третьем месте оказалась комедия «Дурные деньги», собравшая 21,3 миллиона.
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