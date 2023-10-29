Появились подробности смерти актёра Мэттью Перри — Чендлера из «Друзей»

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На данный момент неясно, сыграло ли какую-либо роль в его смерти то, что делал актер до своей кончины — расследование его смерти продолжается.
Ранее TMZ сообщил, что Перри был найден мёртвым в джакузи своего дома в Лос-Анджелесе, без каких-либо следов насильственной смерти. Источники таблоида утверждают, что причиной смерти могло быть утопление, вызванное остановкой сердца. Наркотиков полиция на месте инцидента не обнаружила.
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