Праздничный гала-концерт прошел в Волоколамске

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
Праздничным гала-концертом отметили День народного единства в Волоколамске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Концерт, посвящённый Дню народного единства, прошел в Доме культуры «Текстильщик».
Для гостей мероприятия была организована тематическая фотозона выставка «Россия единством крепка» в фойе ДК. также были представлены работы студии декоративно-прикладного и изобразительного творчества.
На концерте для зрителей выступали финалисты XVIII окружного фестиваля-конкурса народного творчества «Родники», а также танцевальные, вокальные и театральные клубные формирования округа с яркими и завораживающими номерами.
Кроме этого, в конце мероприятия состоялась торжественная церемония награждения победителей фестиваля первым замглавой администрации.
Стоит отметить, что победителем Гран-при стала руководитель студий декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» и «Лисья норка» ЦКТ «Родники» Александра Каширина.
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Для гостей мероприятия была организована тематическая фотозона выставка «Россия единством крепка» в фойе ДК. также были представлены работы студии декоративно-прикладного и изобразительного творчества.
Кроме этого, в конце мероприятия состоялась торжественная церемония награждения победителей фестиваля первым замглавой администрации.
Стоит отметить, что победителем Гран-при стала руководитель студий декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» и «Лисья норка» ЦКТ «Родники» Александра Каширина.
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Мира Полтева