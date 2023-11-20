Премьера спектакля «Громада Маяковский» прошла в Дубне

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
В Дубне прошла премьера спектакля от молодёжной театральной мастерской. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Молодёжная театральная мастерская «Первый состав» представила свой первый спектакль «Громада Маяковский» для жителей Дубны.
Стоит отметить, что постановка была сделана по мотивам отрезков из биографии поэта Владимира Маяковского после его знакомства с Лилей и Осипом Бриками.
Читайте также:
В Дубне торжественно отметили 65-летие школы
В Дубне прошёл фестиваль национальных культур «Радуга цветов»
В Московской области пройдет «Всероссийская ярмарка вакансий»
«Ребята вышли на новый уровень. Выросли из студенческой студии в театральную мастерскую. Теперь будут работать на базе нашего комплексного молодёжного центра. Большой набор участников запланирован на январь следующего года, приглашают всех желающих старше 15 лет. Обещают, шанс попробовать себя на сцене дадут каждому», отметил работу театралов глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
Читайте также:
В Дубне торжественно отметили 65-летие школы
В Дубне прошёл фестиваль национальных культур «Радуга цветов»
В Московской области пройдет «Всероссийская ярмарка вакансий»
Мира Полтева