Приём заявок на фестиваль «Голоса сердец» в Подмосковье окончится 1 ноября

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«Фестиваль для детей и юношества «Голоса сердец» проводится для поддержки и развития творческой деятельности детей, подростков и молодёжи с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья. Организатор фестиваля – госучреждение культуры Московской области «Креативное бюро «Регион» при поддержке министерства культуры и туризма Подмосковья и администрации городского округа Реутов», – приводит АГН «Москва» сообщение минтуризма региона.Отмечается, что 25 ноября станут известны победители фестиваля, а также состоится гала-концерт.
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