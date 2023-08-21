Прощание с актёром Игорем Ясуловичем пройдёт 22 августа в МТЮЗе

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Церемония прощания с народным артистом России Игорем Ясуловичем, скончавшимся в субботу, состоится во вторник, 22 августа, с 11 до 13 по мск в Московском театре юного зрителя. Об этом говорится непосредственно на сайте МТЮЗа.
Согласно информации ТАСС, отпевание пройдёт в этот же день в храме Успения Пресвятой Богородицы, расположенном в Архангельском-Тюрикове.
Ранее сообщалось, что хирурги дважды прооперировали артиста. Игорь Ясулович чувствовал себя плохо последнее время. Его состояние резко ухудшилось. 18 июля медики экстренно госпитализировали артиста. В его почки установили специальные трубки, которые выводят лишнюю жидкость из организма.
Руководитель актёрской мастерской ВГИКа, который снимался в картинах «Бриллиантовая рука», «12 стульев», а также подарил голос королю Гарольду из «Шрека», находился в состоянии средней тяжести. Врачи круглосуточно следили за его самочувствием.
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Ранее сообщалось, что хирурги дважды прооперировали артиста. Игорь Ясулович чувствовал себя плохо последнее время. Его состояние резко ухудшилось. 18 июля медики экстренно госпитализировали артиста. В его почки установили специальные трубки, которые выводят лишнюю жидкость из организма.
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Артем Путинцев