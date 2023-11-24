Пушкинский театр выиграл региональный отбор премии «Мы вместе»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский
Накануне всех победителей отбора премии наградили в Доме правительства Московской области. Дипломы вручила министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.
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