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Пушкинский театр выиграл региональный отбор премии «Мы вместе»

24 ноября 2023, 18:01
Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

Пушкинский музыкально-драматический театр выиграл региональный отбор премии «Мы вместе». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Сообщается, что театр представил собственный проект «Золотое кольцо Островского». В него вошли одни из самых популярных постановка «Жениться Бальзаминова» и интерактивная выставка «Провинция. Характеры. Островский». За идею и реализацию проекта отвечал лично художественный руководитель театра Борис Урецкий.

Накануне всех победителей отбора премии наградили в Доме правительства Московской области. Дипломы вручила министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.


Напомним, цель премии - поддержать значимые инициативы, направленные на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. Она была запущена по поручению Президента России Владимира Путина.

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#театр
#проект
#екатерина швелидзе
#пушкинский округ
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Цирковое шоу братьев Запашных приедет с гастролями в Петербург
24 ноября 2023, 17:52

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

В Санкт-Петербурге с 30 декабря по 8 января будут проходить гастроли новогоднего циркового шоу «По щучьему велению» Большого Московского цирка под руководством братьев Запашных.
Отмечается. что всего будет показано 20 спектаклей. Зрители смогут увидеть сказку про Емелю-дурачка, случайно поймавшего щуку.

«Фольклорные вещи становятся классикой благодаря своей гениальной простоте. За простотой скрываются очищенные от всего лишнего фундаментальные смыслы, которые сохраняются вне зависимости от времени. Эта сказка о русской душе. Емеля на печи на первый взгляд ленив и наивен. Ему достаётся уникальная возможность изменить свою жизнь, а он тратит все свои желания на какую-то ерунду. Но в этом глубокая философская история о доброте и мудрости человека, который не мыслит с точки зрения выгоды, герой всё время загадывает для кого-то. И это свойство русской души – сначала для кого-то и уже в последнюю очередь – для себя», — прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» режиссёр-постановщик шоу Аскольд Запашный.

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#кино шоу
#санкт-петербург
#цирк
#новый год
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В Подмосковье пройдет детский кинофестиваль «Зеркало Будущего»
24 ноября 2023, 13:31

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В городском округе Одинцово состоится VI Всероссийский детско-юношеский кинофестиваль «Зеркало Будущего». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль состоится с 27 ноября по 5 декабря на базе пансионата «Солнечная поляна» в Одинцовском
районе. 

В рамках форума участники от 12 до 18 лет будут смогут самостоятельно создать короткометражные фильмы на такие темы, как дружба, семейные взаимоотношения, природа, творчество и культуры, а также об достижениях человека. 

Работы ребят могут быть выполнены в разных жанрах фильмы, а также в формате видеоблогов и репортажай. Весь процесс созданиях произведений будут осуществляться под руководством профессионалов из индустрии кино и медиа.

Кроме этого, руководители детский киностудий и медиаклассов смогут посетить образовательную программу, которая направлена на повышение компетенций в сфере кинематографа и ведения студийной деятельности.

Стоит отметить, что данный фестиваль поможет развить у подрастающего поколения проявление патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей через реализацию творческого потенциала. Подробности о фестивале можно узнать на официальном сайте проекта.

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#школьники
#подростки
#развитие
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Директор Большого театра заявил о продолжении работы на своей должности
Директор Большого театра Урин заявил о продолжении работы на своей должности
22 ноября 2023, 23:43

Фото: istockphoto / Caiaimage/Robert Daly

Генеральный директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин заявил, что продолжает занимать свою должность.
В интервью ТАСС он отметил, что на данный момент активно работает вместе с театром, находясь на гастролях в Минске.

Урин подчеркнул отсутствие официальных объявлений или уведомлений о каких-либо изменениях в руководстве Большого театра.

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#интервью
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Основатель дома комиксов Лопатников объяснил провал «Капитана Марвел 2»
22 ноября 2023, 17:52

Фото: istockphoto.com/Yutthana Gaetgeaw

Основателем дома комиксов и преподаватель соответствующего факультета Университета «Синергия» Денис Лопатников заявил, что провал фильма «Капитан Марвел 2» связан с тем, что сама по себе картина скучная.
«Самое интересное, к сожалению, в этом фильме – это сцена после титров, которая даёт понять нам, чего ожидать дальше в этой киновселенной. Что касается жанра супергероики, то он далеко ещё не исчерпан, и это доказывает выходы отличных сериалов и анонсы новых проектов», — отметил в беседе с RuNews24.ru Лопатников.

При этом, он отметил, что любой жанр может переживать как взлёты, так и падения, что абсолютно нормально.

По его мнению, для того, чтобы картина держалась на высоте, её герои должны вызывать сопереживание и отклик зрителей.

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#картина
#герои
#кино
#искусство
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Редкую пластинку с вековой историей нашли в Красноармейске
22 ноября 2023, 17:13

Фото: Пушкинское время

Редчайшую грампластинку с вековой историей обнаружили в собрании библиотеки в Красноармейске. Об этом сообщает «Пушкинское время».
Отмечается, пластинку выпустили в начале ХХ века, на неё записали танго «Аргентина». Несмотря на возраст и материал (пластинка сделана из шеллака — материала, который впоследствии для производства пластинок был заменен винилом), послушать музыку можно и сегодня. По словам директора бибииотеки Ольги Любимовой, слова песни можно чётко расслышать.

Эту пластинку в числе других передал в коллекцию городской библиотеки Владимир Пашков. В городе его знали как смелого журналиста и активного общественного деятеля.

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#библиотеки
#возраст
#музыка
#история
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Гала-концерт фестиваля «Голоса сердец» пройдет в Реутове
22 ноября 2023, 15:26

Фото: istockphoto / nantonov

В Реутове пройдет гала-концерт фестиваля для детей и юношества «Голоса сердец». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятие пройдет в Центре культуры и искусств города Реутов 25 ноября. Также на концерте состоится церемония награждения лауреатов фестиваля детей и юношества «Голоса сердец».

Свыше 140 заявок из 34 округов Подмосковья подали заявки на участие в конкурсе. Дети примут участие в шести номинациях.

Оценивать выступления будет заслуженный работник культуры России Анатолий Цеп.Кроме выступлений участников для зрителей будет показан спектакль «Золушка» с участием победителей и лауреатов фестиваля «Голоса сердец».

Также гостей фестиваля ждут творческие мастер-классы, шоу фокусника и тематические фото-зоны.

Стоит отметить, что фестиваль направлен на поддержку и развитие творческой деятельности детей, подростков и молодежи, имеющих ограниченные возможности здоровья и инвалидность.

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#подмосковье
#реутов
#фестиваль
#дети
#спектакль
#церемония
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Кинооператор Заболоцкий: «Фильмы помогают изучать корни»
22 ноября 2023, 14:11

Фото: istockphoto.com/varunyu suriyachan

Кинооператор Анатолий Заболоцкий, снявший такие картины, как «Печки-лавочки», «Калина красная», «Альпийская баллада» и работавший с такими режиссерами, как Василий Шукшин и Борис Степанов, отметил важность кинематографа особенно в современных реалиях.
Отмечается, что Заболоцкий активно выступает перед военнослужащими в госпиталях и воинских частях, показывая свои фильмы.

«Молодое поколение должно знать хорошие советские фильмы, так как это наша история. Фильмы помогают изучать корни, лучше понимать своих родителей, предков. После кинопросмотров ко мне подходят солдатики, благодарят за то, что приехал. Спрашивают, где можно выучиться на кинооператора. Каждый мой воскресный приезд — это полный зал. Солдат туда приводят во время досуга. Не всем интересно в будущем связать свою жизнь с кино, но кому-то такие просмотры и лекции в душу западут и в дальнейшем в жизни пригодятся», — поделился в беседе с «Вечерней Москвой» Заболоцкий.

Ранее стало известно, что на российские телеэкраны вернётся популярный ранее сериал «Не родись красивой». На эту новость весьма радостно отреагировал российский исполнитель Егор Крид.

«Сердце греется от этой новости. Катя Пушкарева – это моё всё. Всё моё детство прошло с этим сериалом», — приводит utro.ru слова Крида.

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#история
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#сериал
#искусство
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В Пушкино стартовал фестиваль «Пушкино Театральное. Наследники Станиславского»
21 ноября 2023, 19:03

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

В Пушкино стартовал межрегиональный молодежный фестиваль «Пушкино Театральное. Наследники Станиславского». Его официальное открытие прошло в понедельник в Пушкинском музыкально-драматическом театре.
Как рассказали в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский, в первый конкурсный день зрителям показали две постановки. Со спектаклем «Не покидай свою планету» по мотивам повести «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери на сцену вышли актёры театра «Синяя птица» из Красноармейска. А детский драматический театр «Бархат» из Ивантеевки представил «Щелкунчика».

Фестиваль продлится до 25 ноября. В его программе выступления 14 детских и юношеских коллективов из областей Центрального федерального округа.

Напомним, помимо конкурсной программы коллективы ждут творческие лаборатории, во время которых профессионалы театрального мира будут делиться с юными актёрами секретами мастерства. А для руководителей театральных студий пройдут отдельные образовательные семинары.

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#фестиваль
#концерт
#пушкино
#театр
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В Болдино прошла торжественная церемония открытия памятника Василию Татищеву
21 ноября 2023, 16:54

фото: Константин Семенец

Под Солнечногорском в деревне Болдино прошла торжественная церемония открытия памятника В.Н.Татищеву. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель Межведомственной комиссии по историческому просвещению России Владимир Мединский торжественно открыли памятки государственному деятелю эпохи Петра I - Василию Татищеву.

«Сегодня очень приятное событие. Я хочу поблагодарить и историков, и архитекторов, каждого, кто нашел время, возможность прийти, приехать сюда. И, конечно, наших друзей из Екатеринбурга. Великий человек заложил великий город. <…> Прекрасно, что мы, наши внуки будем помнить, кто делал и делает нашу страну сильной и могучей. Владимир Ростиславович (Мединский, помощник Президента РФ, председатель РВИО), я хочу в вашем лице поблагодарить все военно-историческое общество. Вы человек, который двигает очень важные и добрые дела», - поблагодарил на открытии Андрей Воробьёв.

Памятник установили на территории сквера старинной усадьбы Татищевых «Болдино», где историк провел последние годы жизни. Кроме этого, с апреля 2023 года РВИО занимается её восстановлением.

Стоит отметить, что на мероприятии присутствовала правнучка Василия Татищева - Марианна Дмитриевна. Она является профессором и  кандидатом исторических наук,  а также долгие годы преподавала в Московском государственном институте культуры и  возглавляла Фонд «Содействия сохранения наследия В.Н. Татищева». 

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