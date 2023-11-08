Путин объявил благодарность певцу Родиону Газманову и композитору Виктору Рыбину

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Российский лидер Владимир Путин объявил благодарность деятелям культуры, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Российским артистам, музыкантам и художникам выразили благодарность за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.
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