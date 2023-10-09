Путин провёл рабочую встречу с министром культуры РФ Любимовой

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«У нас 13 тысяч новых коллег, наших деятелей культуры, которые присоединились к нам», — заявила глава Минкульта.По словам Любимовой, до начала деятельности Министерства культуры в новых регионах, в них работало 2 кинозала на 4 региона, а сейчас их количество достигло 51.
Кроме того, по поручению Владимира Путина, в Минкульте начали оказывать поддержку русским театрам за рубежом. По словам Любимовой, 150 русских театров в 43 странах мира играют на русском языке русскую классику.
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