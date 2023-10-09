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Путин провёл рабочую встречу с министром культуры РФ Любимовой

Министр культуры РФ Любимова рассказала президенту о работе в новых субъектах
09 октября 2023, 15:11
Фото: РИА Новости / Михаил Метцель

Фото: РИА Новости / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Министерства культуры РФ Ольгой Любимовой. Информацию сообщает пресс-служба Кремля. В ходе встречи Путин и Любимова обсудили развитие культурной среды в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

«У нас 13 тысяч новых коллег, наших деятелей культуры, которые присоединились к нам», — заявила глава Минкульта.
По словам Любимовой, до начала деятельности Министерства культуры в новых регионах, в них работало 2 кинозала на 4 региона, а сейчас их количество достигло 51.


Также, глава ведомства сообщила, что в Мариуполе и Луганске организовали 140 выступлений в цирке, которые посетили более 70 тысяч зрителей. Любимова также доложила главе РФ о том, что в новых субъектах уже открыли примерно 1000 библиотек и домов культуры, почти 1 600 детских школ искусств и 77 музеев.

Кроме того, по поручению Владимира Путина, в Минкульте начали оказывать поддержку русским театрам за рубежом. По словам Любимовой, 150 русских театров в 43 странах мира играют на русском языке русскую классику.

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Фестиваль современного искусства открылся в Зарайске
09 октября 2023, 15:07

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фестиваль Между прошлым и будущим» открылся 7 октября в городском округе Зарайск, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«<…> Зарайск–первый город, в котором мы будем претворять в жизнь комплексный подход к развитию туристического потенциала. На улицах появились арт-объекты и различные малые архитектурные формы. Стены домов украсят тематические муралы, пройдут спектакли, авторами и вдохновителями которых стали местные жители. Программа базируется на ключевых культурных кодах древнего города и их интерпретациях. Достоевский и миры его произведений, осетр, бизон — символы Зарайска, вокруг которых в дальнейшем будет выстраиваться единый и понятный контур города.<…>»,— объяснил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.


Кроме этого, на территории проведения фестиваля работает инфоцентр, в котором желающие смогут подробнее ознакомиться со стратегией развития и объектами недвижимости.
 
По словам куратора фестиваля продюсера российских и международных проектов Марины Глуховой фестиваль является возможностью прямого взаимоотношения между государством, культурными деятелями и предпринимателями.
 

«Благодаря поддержке Министерства культуры и туризма Московской области в нашей бизнес-модели могут участвовать предприниматели из разных городов. Например, «Дымов. Керамика»–это проект двух предпринимателей, благодаря которому в Зарайске появится отель «Депо» и филиал гончарной мастерской, а также магазин посуды «Дымов. Керамика». Важно и то, что в этом проекте участвует местная художница Матрона, которая открывает свою «Коврижечную», где будут работать зарайские студенты.<…>»,– поделилась Марина Глухова.


Открытие выставки современного искусства в купеческом особняке 1860-х годов — доме Григория Мачтета стало первой локацией фестиваля. Кроме этого, там расположены работы молодых современных художников, среди которых Евгений Ches, который является автором масштабного мурала на 60-метровом фасаде жилого дома на ул. Советской.
 
Стоит отметить, что фестиваль продлится до 12 ноября.


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#подмосковье
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«Повелитель ветра» возглавил прокат в РФ и СНГ, собрав 121,3 миллиона рублей
09 октября 2023, 03:35

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Российский фильм «Повелитель ветра» за прошедшие выходные возглавил кинопрокат в России и СНГ, собрав 121,3 млн руб. Об этом пишет kinobusiness.com.
Отмечается, что режиссёром в кинокартине о путешественнике Федоре Конюхове, который в 2016 году пролетел за 11 дней 4 часа 20 минут вокруг планеты и поставил мировой рекорд, выступил Фёдор Бондарчук.

Второе место занял боевик «Неудержимые 4» с Джейсоном Стэйтемом и Сильвестором Сталлоне, он собрал 29 млн руб. На третьем месте оказалась комедия «Дурные деньги», собравшая 21,3 миллиона.

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#рекорд
#деньги
#фильм
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РИАН: 22-летняя Маргарита Голубева из Петербурга стала «Мисс Россия - 2023»
09 октября 2023, 00:54

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Жительница Санкт-Петербурга, 22-летняя Маргарита Голубева, стала «Мисс Россия - 2023». Об этом пишет РИА Новости.
«Я готова объявлять новую «Мисс Россия — 2023. Итак, вы готовы? Итак, новой «Мисс Россия — 2023» становится Голубева Маргарита», — назвала обладательница титула «Мисс Россия - 2022» Анна Линникова победительницу конкурса.

Отмечается, что Голубева помимо короны стала обладательницей приза в один миллион рублей. Кроме того она получила возможность принять участие в конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

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#конкурс
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Петербуржцы выразили желание установить памятник Александру Кованько
06 октября 2023, 17:23

Фото: istockphoto.com/Vladislav Zolotov

Петербуржцы предложили поставить в городе памятник создателю русской школы воздухоплавания и авиации Александру Кованько.
При этом, в качестве места установки бюста Кованько предложили парк Авиаторов. Член Топонимической комиссии Петербурга Алексей Ерофеев отметил, что это место хорошо подойдёт для памятника.

В администрации Московского района города отнеслись положительно к подобной инициативе граждан.

«Любые инициативы жителей стоит обсуждать. Однако установка памятника – в любом случае процесс долгий», – приводит «Петербургский дневник» сообщение администрации.

До этого сообщалось, что после реконструкции в Санкт-Петербурге был открыт парк Авиаторов. В честь этого события в парке состоялся Большой семейный фестиваль.

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В Красногорске пройдет концерт в поддержку военнослужащих в зоне СВО
06 октября 2023, 14:20

Фото: istockphoto /nantonov

В красногорском ДК «Подмосковье» 6 октября в рамках тура «Своих не бросаем» пройдет концерт группы «НАШИ».
Концертный тур пройдет в 24 городах России. Коме этого, совместно с Народным фронтом был открыт сбор в поддержку военнослужащих в зоне СВО.


«Пацаны, которые уже внесли вклад в нашу будущую победу, достойны не только внимания, но и уважения, почестей. Они особые люди России» — поддержал гуманитарную миссию тура депутат Госдумы Николай Валуев.


Основной задачей тура является поднятие патриотического духа у россиян и возможность, показать важность поддержки наших военнослужащих.


Стоит отметить, что вход на концерт свободный. Начало мероприятия в 19:00.



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#красногорск
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Более 50 работ представлено на масштабной выставке «Вокруг Левитана» в Звенигороде
05 октября 2023, 19:42

Фото: администрация Одинцовского г. о.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов и глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов открыли выставку «Вокруг Левитана. Пейзаж конца XIX – начала XX веков». Она развёрнута в Звенигородском Манеже, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Это новая выставочная площадка в составе Звенигородского музея-заповедника. Экспозиция посвящена развитию московской школы пленэрного пейзажа и одному из главных её представителей – русскому живописцу Исааку Ильичу Левитану.
«Мы делаем всё возможное, чтобы таких культурных точек на карте Подмосковья появлялось как можно больше. Сотрудничество между музеями, регионами, проекты с Русским музеем, Третьяковской галереей, Эрмитажем, открытие новых культурных точек позволяют привлекать жителей нашего региона и туристов из столицы, других городов», – отметил Кузнецов
Выставка объединяет 56 произведений выдающихся русских пейзажистов – учителей, последователей и друзей Левитана: Алексея Саврасова, Василия Поленова, Михаила Нестерова, Игоря Грабаря, Константина Коровина, Аполлинария Васнецова и других. Из 56 работ 45 предоставил Русский музей, 11 входят в собрание Звенигородского музея-заповедника.
«Важнейшей точкой на культурной карте как Одинцовского округа, так и всего Подмосковья становится восстановленный Звенигородский Манеж. Это здание реконструировали долго и бережно. Нужна была площадка, где можно было бы проводить мероприятия, о которых сильная команда музея раньше даже мечтать не могла. Таких площадок в городе не было. Сегодняшняя выставка – это первый большой проект для нас, первая коллаборация со знаменитым Русским музеем, основанным ещё Александром III. Для Звенигорода выставка «Вокруг Левитана» – действительно новый уровень», – подчеркнул Иванов.
Он поблагодарил вдохновителей и организаторов выставки – Русский музей, Министерство культуры и туризма Московской области, а также губернатора Подмосковья Андрею Воробьёва. 
 
Выставка «Вокруг Левитана. Пейзаж конца XIX – начала XX веков» продлится до 25 февраля 2024 года. 

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#музеи
#искусство
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#выставка
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#подмосковье
#московская область
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Депутат Леонов назвал снятие крестов с символа Новгородской области глупым
05 октября 2023, 17:49

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов заявил, что снятие крестов с символа Новгородской области глупым и недальновидным.
Он призвал вернуть православные кресты на символ региона, поскольку кресты имеют важное историческое значение.

«Новгород — это очень древний город, одна из колыбелей России на Руси. Менять облик символов, как и древних храмов, глупо и недальновидно. И поэтому очень надеюсь, что православный крест вернут на место, где ему и положено быть», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Леонов.

Ранее жители Новгородской области заметили, что на эмблеме, выбранной по итогам голосования, победителем которого стало изображение памятника «Тысячелетие России», сам он изображён без крестов.

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#жители
#культура
#история
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В Подмосковье пройдут около 20 бесплатных показов фильмов II Фестиваля правильного кино
04 октября 2023, 14:16

Фото: пресс-служба Музея Победы

В Московской области проведут около 20 показов художественных и документальных фильмов в рамках третьего этапа II Фестиваля правильного кино. Об этом сообщили в пресс-службе Музея Победы, который является организатором фестиваля.
Киносеансы проводятся в рамках международного проекта «Территория Победы» на площадках музеев-партнёров. Они будут бесплатными для посетителей учреждений культуры. 
 
Сеансы организуют Музей-заповедник «Дмитровский кремль», Звенигородский государственный музей-заповедник, Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник, Православный приход Пантелеимоновского храма города Жуковского Коломенской епархии Русской православной церкви. 
 
Жителям региона представят документальный фильм «Блокадный футбол» о легендарном матче, который прошёл 31 мая 1942 года в осаждённом Ленинграде на стадионе «Динамо». Кроме того, пройдут показы лент «Глубокая разведка», «Огонь. Железо. Люди», «Курская битва в народной памяти: переломное сражение Великой Отечественной войны глазами свидетелей – детей и подростков» и другие ленты. 
 
Показы продолжатся до 15 декабря. Кинокартины увидят посетители более 60 учреждений культуры разных регионов России.

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#музей
#кино
#фильм
#фестиваль
#подмосковье
#московская область
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Стартовал приём заявок на участие в фестивале искусств «АртОстров»
04 октября 2023, 12:49

Фото: istockphoto.com/nantonov

В Москве начался приём заявок на участие в XV открытом фестивале искусств «АртОстров».
Отмечается, что фестиваль посвящён Дню матери.

«Фестиваль объединит самодеятельных артистов столицы всех возрастов. Народные коллективы, академические хоры, солисты и эстрадные вокальные ансамбли представят номера профессиональной команде экспертов. Солисты и творческие коллективы смогут сразиться за звание лучших в таких номинациях, как: «Народный вокал», «Эстрадный вокал», «Бальный танец», «Современный танец» и др.» – приводит АГН «Москва» сообщение столичного департамента образования и науки.

При этом, приём заявок будет действовать до 30 октября, а гала-концерт и церемония награждения победителей конкурса пройдут 25 ноября.

А 7 и 8 октября в Театре на Таганке состоится спектакль «Фигаро». Как передают «Дни.ру», в постановке Дениса Бокурадзе примут участие актриса Ирина Апексимова и певица Лариса Долина.

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