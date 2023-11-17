Путин заявил, что лжецы фабрикуют фальшивки в кино, публицистике и литературе

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Президент России Владимир Путин заявил, что лжецы фабрикуют фальшивки и в кино, и в публицистике, пытаясь фальсифицировать мировую историю.
«Подлинное искусство мешает тем, кто занимается фальсификацией истории, а таких, к сожалению, всегда было достаточно, мешает стравливать людей, поэтому лжецы фабрикуют фальшивки и в кино, и в публицистике, и в литературе», - заявил Путин.
По словам главы государства, то, что не укладывается в исторические подделки – «просто вычеркивается», приведя в пример факты замалчивания целых пластов истории искусств Западной Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. «Как будто и не было ничего», - заключил президент.
Напомним, Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании IX Санкт-Петербургского международного культурного форума – Форума объединённых культур.
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