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Народный артист России, художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин представил премьеру «Грозы» на фестивале «Вперед к Островскому!» в Санкт-Петербурге.
«Моя «Гроза» о свободе и несвободе, как снаружи, так и внутри человека, что особенно ужасно. Кто-то сказал, что вопросительный знак – это состарившийся восклицательный. Он превратился в долдона, который всегда что-то безоговорочно утверждает и настаивает. Это свойство очень закостеневших людей. А настоящее искусство всегда ставит вопросы. Надо не самому решать, а делать так, чтобы решал зритель, читатель, слушатель», — прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Райкин.
Он заявил, что театр имеет огромное влияние как на общество, так и на жизнь отдельного человека.
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