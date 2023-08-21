RASA, «Собор» и Рич станут хедлайнерами фестиваля «Русское лето. ZаРоссию» в Подольске

Фото: организаторы фестиваля
Музыкальными хедлайнерами «Русского лета. ZаРоссию» станут RASA, «Собор» и Рич. Участники дуэта RASA – супруги Виктор Поплеев и Дарья Шейко. Их дебютная песня «Под фонарём» сразу стала первой по популярности в социальных сетях, взорвав хит-парады.
Помимо этого, гостей ожидает выступление рэп-исполнителя Рич. Музыкант Ричард Семашков представит обновлённые версии уже известных песен «Береги себя», «Солдатский сон». Услышит публика и музыку местных коллективов, а псковскую группу «Постоянные».
Полуфиналистка проекта «Танцуют все» и участница шоу «Новые танцы» на ТНТ Ева Уварова тоже встретится с жителями Подольска. Неповторимый стиль и энергия на сцене сделали спортсменку одной из известнейших танцовщиц России.
На фестивальной площадке установят интерактивную кабину Народного фронта, где каждый сможет записать видеообращение в поддержку российских военнослужащих.
Для гостей пройдут мастер-классы, спортивные и развлекательные мероприятия. Одно из них – шоу «Сильнейшая нация мира», где российские богатыри поразят зрителей уникальными номерами на грани человеческих возможностей. Будут организованы фотозоны и фудкорт. Завершит праздник официальный гимн фестиваля. Вход свободный.
Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а также при участии Народного фронта и Общественной палаты России.
Подробнее о программе можно узнать на сайте фестиваля.
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