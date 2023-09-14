Реставрационный центр имени Грабаря представляет новую выставку

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Выставка «Зарайск: город и усадьбы» посвящена итогам научного и творческого сотрудничества насыщенной совместной работы, которая длится на протяжении 40 лет, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка продлится до 29 октября 2023 года.
Узнать подробности выставки и приобрести билеты можно на сайте.
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