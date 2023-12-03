Режиссер Сокуров заявил о завершении карьеры

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Режиссер Александр Сокуров решил завершить профессиональную карьеру.
Об этом он заявил порталу NEWS.ru. Данное решение связано с запретом Минкульта России фильма Сокурова «Сказка».
«Теперь мне нельзя будет снимать и показывать кино в России. Моя профессиональная карьера, как мне кажется, из-за данного запрета, отказа в прокате завершилась», —заявил Александр Сокуров.
Ранее пресс-служба постановщика распространила информацию о том, что Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму «Сказка»- российско-бельгийскому фильму, в центре сюжета представлены события Второй мировой войны в фантастическом ключе.
Ранее сообщалось о том, что решение об отзыве прокатного удостоверения фильма «Айта» приняли, потому что зрители негативно отреагировали на картину. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова, пишет ТАСС.
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«Теперь мне нельзя будет снимать и показывать кино в России. Моя профессиональная карьера, как мне кажется, из-за данного запрета, отказа в прокате завершилась», —заявил Александр Сокуров.
Ранее сообщалось о том, что решение об отзыве прокатного удостоверения фильма «Айта» приняли, потому что зрители негативно отреагировали на картину. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова, пишет ТАСС.
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Мария Фирсова