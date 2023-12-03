Режиссёр Александр Сокуров опроверг информацию о завершении своей карьеры

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Российский кинорежиссёр Александр Сокуров назвал слова о завершении своей карьеры вырванными из контекста. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом ТАСС.
«Я сказал то, что у меня именно нет возможности работать сейчас в России. У меня нет возможности снимать и нет возможности преподавать. Это то, что я сказал. Создаются невозможные для жизни и работы условия», — сказал народный артист России.Ранее пресс-служба постановщика распространила информацию о том, что Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму «Сказка» — российско-бельгийскому фильму, в центре сюжета представлены события Второй мировой войны в фантастическом ключе. После этого появилась информация о том, что Сокуров заявил порталу NEWS.ru о завершении своей профессиональной карьеры.
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