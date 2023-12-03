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Режиссёр Александр Сокуров опроверг информацию о завершении своей карьеры

Александр Сокуров назвал слова о завершении карьеры «вырванными из контекста»
03 декабря 2023, 23:21
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Российский кинорежиссёр Александр Сокуров назвал слова о завершении своей карьеры вырванными из контекста. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом ТАСС.

«Я сказал то, что у меня именно нет возможности работать сейчас в России. У меня нет возможности снимать и нет возможности преподавать. Это то, что я сказал. Создаются невозможные для жизни и работы условия», — сказал народный артист России.

Ранее пресс-служба постановщика распространила информацию о том, что Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму «Сказка» — российско-бельгийскому фильму, в центре сюжета представлены события Второй мировой войны в фантастическом ключе. После этого появилась информация о том, что Сокуров заявил порталу NEWS.ru о завершении своей профессиональной карьеры.

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Режиссер Сокуров заявил о завершении карьеры
03 декабря 2023, 18:20

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Режиссер Александр Сокуров решил завершить профессиональную карьеру.
Об этом он заявил порталу NEWS.ru. Данное решение связано с запретом Минкульта России фильма Сокурова «Сказка».

«Теперь мне нельзя будет снимать и показывать кино в России. Моя профессиональная карьера, как мне кажется, из-за данного запрета, отказа в прокате завершилась», —заявил Александр Сокуров.

Ранее пресс-служба постановщика распространила информацию о том, что Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму «Сказка»- российско-бельгийскому фильму, в центре сюжета представлены события Второй мировой войны в фантастическом ключе. 

Ранее сообщалось о том, что решение об отзыве прокатного удостоверения фильма «Айта» приняли, потому что зрители негативно отреагировали на картину. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова, пишет ТАСС.

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#кино
#культура
#новости
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В Сергиево-Посадском музее-заповеднике открылась выставка «квест» о мире животных
В Сергиево-Посадском музее-заповеднике открылась выставка о мире животных
02 декабря 2023, 17:27

Фото: Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник

30 ноября в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике начала работать выставка «Звери земные и птицы небесные. Образы животных в христианском искусстве». Всего на выставке представлено больше 70 предметов из собрания Сергиево-Посадского музея-заповедника. Многие экспонаты демонстрируются впервые.
Как рассказала «Радио 1» заведующий отделом «Художественная культура Троице-Сергиева монастыря XIV-XVII вв.» Галина Черкашина, название выставки родилось из Библии. Фраза «Все звери земные, и все птицы небесные» заимствована из библии из обращения господа к ною и его сыновьям после всемирного потопа. Задача экспозиции – показать роль животных в жизни мира.
Фото: Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник
«Животный мир, являясь неотъемлемой частью земного бытия, всегда оказывал огромное влияние на окружающую действительность, в том числе и людей. Поэтому изображение зверей и птиц присутствует на материальных памятниках всех эпох, начиная с первобытного общества, изображение реальных и вымышленных животных существ присутствует на самых разных произведениях. Задача была на примере произведений XIV – начала XIX веков разобраться в наиболее значимых в христианской культуре животных, акцентировать внимание на их символическом значении», – отметила Галина Черкашина.
Выставка позволяет узнать о различных вариантах соотношения животных символов и евангелистов, познакомиться с загадочным «евангельским тетраморфом», проследить как трансформировались образы всем нам хорошо известных животных на протяжении веков.
Фото: Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник
Кроме того, по словам организаторов экспозиции, выставка организована в форме «квеста». Задача каждого посетителя – найти животное на гравюре или иконе и понять его значение в конкретном событии.
«Здесь выставка немного как квест. Поскольку главные персонажи любого христианского произведения – это святые, но также на каждом произведении присутствует животное. И чтобы его увидеть, его сначала нужно найти. Посетителю придется подумать, что животное там делает, понять связь и расширить свое представление о христианском искусстве, христианском мире», – добавила собеседница.
Фото: Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник
Несколько графических листов, выполненных по мотивам фресок Рафаэля, «проявляют» библейские истоки образов животных, вошедших в арсенал христианской культуры.
«Большое впечатление на меня произвела гравюра, которую мы также разместили на афише и на пригласительном билете. Это небольшой лист, графическое произведение начала XIX века с изображением сотворения животных. То есть момента, когда господь сотворяет земных животных. И на этой гравюре изображен процесс, но также есть и уже готовые представители фауны, в частности, лев, который похож то ли на человека, то ли на зверя, – у него радостное выражение лица. Также есть на гравюре и детали животных: где-то морда, где-то лапа. А учитывая, что в основе этой гравюры лежат фрески Рафаэля – известного итальянского художника начала XVI века – то все эти вещи приобретают особые значения», – объяснила Галина Черкашина.
Фото: министерство культуры и туризма Московской области 
Выставка будет принимать посетителей до 19 мая 2024 года.

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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#подмосковье
#музей
#животное
#выставка
#мир
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Звенигородский Манеж представил выставку «Вокруг Левитана» с ароматами и видеопроекцией
Звенигородский Манеж приглашает на выставку «Вокруг Левитана»
02 декабря 2023, 14:06

Фото: Звенигородский музей-заповедник

В новом отреставрированном здании Звенигородского Манежа открыта масштабная выставка «Вокруг Левитана. Пейзаж конца XIX – начала XX вв». Проект объединил 56 работ русских художников-пейзажистов.
Для Звенигородского Манежа этот проект уникальный, так как впервые учреждение сотрудничает с Государственным Русским музеем. Благодаря совместной работе, организаторам удалось воплотить в жизнь интересный проект. Всего проект объединил 56 работ главных русских художников-пейзажистов — учителей, друзей и последователей Исаака Левитана: Алексея Саврасова, Василия Поленова, Константина Коровина, Михаила Нестерова, Игоря Грабаря, Аполлинария Васнецова и других.
«В центре экспозиции работы самого Исаака Левитана, а вокруг расположены работы его друзей, учителей, последователей», – поделилась с «Радио 1» заместитель директора по выставочной деятельности Звенигородского музея-заповедника Екатерина Марина.
Фото: Звенигородский музей-заповедник
В музее отмечают, что тема выставки выбрана неслучайно. Экспозиция посвящена развитию московской школы пленэрного пейзажа, один из главных представителей которой считается Левитан. Выставка представляет развитие московской̆ пейзажной школы в период ее расцвета. В то время петербургская Академия художеств следовала более строгим канонам живописи, в Москве же было больше возможностей̆ экспериментировать, и именно здесь, начиная с Саврасова, стали изображать природу средней̆ полосы привычным для нас сегодня, а тогда новаторским образом — чувственно, поэтически.
Фото: Звенигородский музей-заповедник
«Тема выставки связана с историей Звенигорода: сюда в 1880-е годы приезжали на пленэр пейзажисты, работы которых мы как раз и показываем в рамках экспозиции. И важно, что посетители могут соприкоснуться непосредственно с историей, увидеть ту природу, которой вдохновлялись сами мастера, а также создать для себя полную картину того времени, того периода», – заметила Екатерина Марина.
Фото: Звенигородский музей-заповедник
56 произведений живописи дополнены видеопроекцией и аудиогидами. Изюминкой проекта стали ароматы: посетителям предлагают флаконы с ароматами хвои и цветов, чтобы насладиться картинами и одновременно запахами природы, которые так любил художник. Также на выставке есть тактильная модель, когда ориентирована на слабовидящих посетителей.
Фото: Звенигородский музей-заповедник

Выставка продлится до 25 февраля 2024 года, билеты доступны в том числе и по «Пушкинской карте». Мероприятие проходит при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Подмосковья.  

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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#звенигород
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«Зарайский Кремль» приглашает посетить уютную выставку «Моя родная провинция»
02 декабря 2023, 12:44

Фото: министерство культуры и туризма Московской области

Выставка произведений известного графика, члена-корреспондента Российской академии художеств Алены Дергилевой «Моя родная провинция» продолжает работать в музее-заповеднике «Зарайский Кремль». Все желающие смогут посмотреть более ста офортов, акварелей из коллекции автора и собрания музея-заповедника.
Как рассказали в музее, это не первый выставочный проект, который проводится вместе с Аленой Дергилевой. На этот раз художница представила десятки графических работ, которые сделала во время путешествий по городам России.

Разделы выставки построены на основных темах творчества Дергилевой – в образах русских провинциальных городов: Юрьев-Польский, Переславль-Залесский, Кашин, Кострома, Арзамас и другие. Ключевое место выставки занимает Зарайск, где по указу великого князя Московского Василия III в первой трети XVI века был построен кремль.
Фото: музей-заповедник «Зарайский Кремль»
«Это офорты, в том числе и раскрашенные, акварельные работы, которые Алена Ивановна многие годы делала по видам Зарайска, Костромской области, Переславля-Залесского. Это очень милые, свойственные ее художественной манере виды городов, маленьких улочек, двориков. И этой выставкой мы продолжаем традицию красивых, уютных выставочных проектов, которыми стараемся радовать наших посетителей», – отметил директор музея-заповедника «Зарайский кремль» Кирилл Кондратьев. 
Фото: музей-заповедник «Зарайский Кремль»
Сама по себе экспозиция насыщенная, подчеркнул собеседник. Так много работ одного художника удалось уместить в один проект благодаря небольшому размеру графических листов. Кирилл Кондратьев также отметил, что выставка будет проходить на первом этаже Зарайского Кремля, что позволит гостям побывать и на основных экспозициях, а также подняться на стены Кремля.

Фото: музей-заповедник «Зарайский Кремль»
«На выставке можно будет остановиться на какое-то время, поразглядывать все, потому что графика всегда притягивает к себе внимание. Потом можно будет осмотреть основные экспозиции, зайти в дом Анны Семеновны Голубкиной – великого русского скульптора. Многих также привлекает возможность подняться на стены Кремля – это традиционно одна из самых востребованных наших экскурсий, так как далеко не во всех кремлях можно подняться в башни, а зимой тем более. У нас такая возможность есть. Тем более, что буквально недавно завершилась реставрация восточного боевого входа – это большой отрезок стены, по которой тоже можно будет прогуляться», – заключил Кирилл Кондратьев.
Фото: музей-заповедник «Зарайский Кремль»
Выставка продлится до 21 января 2024, билеты доступны в том числе и по «Пушкинской карте». Мероприятие проходит при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Подмосковья.  

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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Коломенская «Арткоммуналка» приглашает всех на свой день рождения
02 декабря 2023, 11:37

Фото: министерство культуры Московской области

Один из самых необычных музеев Подмосковья – «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» отмечает день рождения. Празднование запланировано на 2 декабря. В этот день все гости смогут поучаствовать в мастер-классах, отобедать солянкой и проявить фотографии.
«Арткоммуналка» появилась в Коломне 12 лет в доходном доме XIX века. Изначально организаторы хотели воссоздать атмосферу старого дома и сделать акцент на позапрошлом столетии. Однако позже выяснилось, что в этом доме в 60-х годах XX века работал грузчиком писатель и автор псевдоавтобиографической прозаической поэмы «Москва – Петушки» Венедикт Ерофеев. Тогда создатели пространства решили организовать место в духе того времени.
«Мы исследовали историю 60-х годов, и выяснилось, что там тогда были коммунальные квартиры, впрочем, как и везде. Поэтому мы решили организовать пространство так, что одна комната предназначена для приезжих художников и писателей, а все остальное – выставочные залы», – рассказала арт-директор музейного кластера «Коломенский Посад» Екатерина Ойнас.
Фото: «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» во Вконтакте 

Ежегодно «Арткоммуналка» проводит открытый международный конкурс и выбирает будущих резидентов пространство. Победившие художники и писатели посменно живут в коммунальной комнате, представляют свои работы и создают новые. Сейчас свой проект WORK представляет красноярский художник Danil Danot. В день рождения музея он представит перформанс.
«Сейчас наша галерея превратилась в мастерскую красноярского художника – Danil Danot, который перевез из своего сибирского города 343 килограмм искусства. В день рождения музея можно будет пообщаться с художником, обсудить общие темы: он играет на электрогитаре, он играет в шахматы, он создает новые художественные произведения и работает над темой труда художника. Он абсолютно открыт. Это уникальный случай, когда можно с современным художником пообщаться без всяких стеснений», – добавила Екатерина.
Фото: «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» во Вконтакте 

Помимо перформанса художника гости праздника смогут поучаствовать в мастер-классе по скетчингу и «чеканке», для них приготовят обед на коммунальной кухне и проведут игру в «Мемори». Также в субботу запланированы печать плёночных черно-белых фотографий в ванной и музыкально-снежные импровизации от диджея Oynas.
Фото: «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» во Вконтакте 

«Мы ждем множество гостей, потому “Арткоммуналка” в этот день придет в такое активное праздничное движение, буквально на каждом квадратном метре нашей коммунальной квартиры будет совершаться какие-то действия, – отметила арт-директор. – Мы будем рисовать открытки, рисунки, мы будем заниматься проявкой фотографий в нашей ванной комнате, мы будем готовить по нашему рецепту на нашей коммунальной кухне солянку из капусты, выращенной также в нашем кластере».
Фото: «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» во Вконтакте 

Из программы можно выбрать отдельное событие или провести в музее весь день. Вход по музейным билетам. Мероприятие проходит при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Подмосковья.

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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#подмосковье
#квартиры
#художники
#проект
#день рождения
#мероприятия
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В декабре жителей Подмосковья ждут 14 бесплатных спектаклей на льду
01 декабря 2023, 22:02

Фото: Минкульт МО

В Московской области в рамках проекта «Зима в Подмосковье» запланировано 39 спектаклей на льду под руководством олимпийской чемпионки Татьяны Навки и серебряного призёра Игр Ильи Авербуха. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
В декабре зрителей ждут 14 представлений Авербуха «Чемпионы» и четыре спектакля Навки «Байки русской балалайки». 
 
Расписание показов ледового спектакля «Чемпионы»:
 
2 декабря – в Мытищах (17:00, площадь МДК «Яуза») и Люберцах (20:00, площадь перед администрацией);
3 декабря – в Долгопрудном (17:00, ПКиО) и Химках (20:00, каток «Театральный»);
9 декабря – в Чехове (16:00, каток на Советской площади), в Подольске (19:00, ПКиО им. В. Талалихина), Домодедове (21:00, парк «Ёлочки»);
10 декабря – в Одинцовском округе (17:00, Парк Малевича) и Красногорске (20:00, каток образовательного центра «Вершина»);
15 декабря – в Раменском округе (18:00, каток на Комсомольской площади) и Ленинском (21:00, Видное, Бутовская СОШ № 1);
24 декабря – в Сергиево-Посадском округе (16:00, ПКиО «Скитские пруды»), Павловском Посаде (18:30, Электрогорск, ФОК «Лидер») и Балашихе (20:30, Пестовский парк).
 
Расписание показов ледового спектакля «Байки русской балалайки»:
 
15 декабря – в Котельниках (20:30, стадион «Русские газоны»);
16 декабря – в Королёве (17:00, стадион «Вымпел»);
17 декабря – в Орехово-Зуеве (17:00, спортивный парк «Атлант») и Пушкинском округе (20:30, ГПКиО, Ивантеевка).
 
Актуальное расписание можно найти на главном туристическом портале Подмосковья. 
 
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#московская область
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Валерия Гергиева назначили генеральным директором Большого театра на 5 лет
01 декабря 2023, 15:49

Фото: РИА Новости / Екатерина Лызлова

Художественный руководитель, дирижер и глава Мариинского театра Валерий Гергиев назначен гендиректором Государственного академического Большого театра. Информацию сообщают РИА Новости.
Соответствующей приказ подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин. На должность гендиректора Большого театра Гергиев назначен на 5 лет. Отмечается, что он будет совмещать две должности и продолжать трудится в Мариинском театре.

До этого директором учреждения культуры был Владимир Урин. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Почему Урин уволился из Большого театра расскажет редакция «Радио 1»

Ранее глава Министерства культуры России Ольга Любимова заявила о планах продления национального проекта «Культура» до 2030 года. 

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#театр
#культура
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В Подмосковье стартовал конкурс «Лучший по профессии»
01 декабря 2023, 13:05

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Объявлен конкурс «Лучший по профессии» в сфере культуры Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Конкурс на соискание премии «Лучший по профессии» среди работников учреждений сферы культуры и организаций дополнительного образования сферы культуры организован министерством культуры и туризма Московской области.

Конкурс состоит из двух этапов. Первый это прием документов в министерстве с 1 по 29 декабря 2023, а второй — рассмотрение конкурсной комиссией документов работников сферы культуры до 1 февраля 2024 года.

Всего участники будут бороться в семи номинациях: «Лучший работник культурно-досугового учреждения»,«Лучший работник библиотеки», «Лучший работник театра», «Лучший работник музея», «Лучший работник организации дополнительного образования сферы культуры», «Лучший менеджер» и «Творческий прорыв».

Стоит отметить, что победители конкурса смогут получить  премии в размере от 200 тысяч до 350 тысяч рублей. Сумма денежного вознаграждения будет зависеть от номинации участника.

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#сериал
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Гендиректор Большого театра Владимир Урин покинул пост
Гендиректор Большого театра Владимир Урин попрощался с коллегами и покинул пост
01 декабря 2023, 01:13

Фото: iStock/Paha_L

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин покинул пост. Он снял видеоролик, в котором попрощался с коллегами, пишет РБК.
Соответствующую запись с Уриным опубликовал музыкальный критик Сергей Буланов на своей странице в соцсети. 

«Сегодня я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре», — сообщил Владимир Урин.

Отмечается, что его место займёт Валерий Гергиев, который в настоящее время является руководителем Мариинским театром. 

По информации Телеграм-канала Shot, нового директора представят коллективу Большого театра 1 декабря. Так, Гергиев станет главой  объединённой дирекции Большого и Мариинского театров.

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#культура
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