Режиссёр Даррен Аронофски снимет фильм про Илоан Маска

Фото: РИА Новости/Tesla Motors
Американский режиссёр Даррен Аронофски снимет фильм про миллиардера, создателя Tesla и Starlink Илона Маска, об этом сообщает Variety.
Аронофски является автором таких известных кинокартин как: «Реквием по мечте», «Фонтан», «Черный лебедь», «Мама» и многих других.
Режиссёр будет работать над фильмом совместно со студией A24, в портфолио которой «Кит», «Все везде и сразу», а также самый популярный сериал последних лет «Эйфория».
Известно, что сценарий будет написан по биографической книге Маска, которую в сентябре 2023 года издал Уолтер Айзексон. В 2015 году по книге автора был снят фильм о создателе Apple Стиве Джобса.
При этом, кто исполнит главные роли в картине и на какой год запланирована премьера - пока не раскрывается.
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Режиссёр будет работать над фильмом совместно со студией A24, в портфолио которой «Кит», «Все везде и сразу», а также самый популярный сериал последних лет «Эйфория».
При этом, кто исполнит главные роли в картине и на какой год запланирована премьера - пока не раскрывается.
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Евгения Парфентьева