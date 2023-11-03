Режиссёр Зуйков назвал Нолана визионером

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Режиссёр Игорь Зуйков заявил, что Кристофер Нолан является визионером, а все его картины представляют собой своеобразную мультивселенную.
Он также высказался о фильме режиссёра «Оппенгеймер», отметив, что картина повествует, в первую очередь, именно о личности.
Специалист добавил, что главная тема личности в «Оппенгеймере» раскрывается через кропотливую проработку героев и большому числу диалогов в фильме.
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«Кристофер Нолан – визионер, как и его кумир Стэнли Кубрик. Множество отсылок и похожих тем встречается у них. Но если Кубрик был беспристрастным и относился к миру с некой сатирой, то Нолан – это переосмысленное и более доступное зрителю истолкование похожих тем. Нолан – один из редких случаев, когда продюсеры стоят в очереди к режиссёру. Фильм «Оппенгеймер» про личность, и в этом фильме личность ставится на первый план», — поделился в беседе с RuNews24.ru Зуйков.
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