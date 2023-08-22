Российские кинотеатры продают билеты на «Барби»

Концерт в рамках второго этапа фестиваля «Город танцует в парках» проходил в Видном, Люберцах и Раменском, 20 августа концерты прошли в Домодедове, Подольске и Серпухове.

На сцене фестиваля выступили 664 участника, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Концерты проходили в парках: «Апаринки» Ленинского округа, в Центральном парке округа Люберцы, в Раменском городском парке, в парке «Ёлочки» округа Домодедово, в Парке культуры и отдыха им. В. Талалихина в городском округе Подольск и в парке «Принарский» в Серпухове.

«Прошедшие концерты фестиваля на этих выходных действительно стали яркими и запоминающимися. Знойная погода в субботу, проливной дождь в Подольске в воскресенье — все это не помешало зрителям остаться и смотреть танцевальные номера. Это лишний раз подтверждает важность проекта и трепетное отношение к нему у жителей Московской области», — рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

В финале команды-победители двух этапов фестиваля под руководством ведущих хореографов сразятся за звание победителя, а зрители увидят выступления участников телевизионных шоу и музыкальный концерт. Прямая трансляция гала-концерта пройдет в эфире телеканала «360».

Фестиваль современного танца «Город танцует в парках» впервые проходит в Подмосковье. Главный организатором фестиваля стали АНО «Московская областная дирекция по развитию парков при поддержке команды Губернатора.

Первый этап фестиваля проходил с 1 по 27 мая в Балашихе, Дмитрове, Дубне, Егорьевске, Кашире, Коломне, Королеве, Красногорске, Мытищах, Одинцове, Пушкинском, Реутове, Сергиевом-Посаде и Щёлкове. Втиорой этап фестиваля продолжится до 2 сентября.

Узнать расписание концертов можно на официальном сайте фестиваля.

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