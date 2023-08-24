Российский актер умер в 31 год

Для гостей праздника были подготовлены развлечения: флешмобы, шоу воздушных змеев «Наш флаг — наша гордость», шествия с флагом Российской Федерации, концерты «Символ России», раздачи открыток, флажков и ленточек в цветах флага и многое другое, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Также, в рамках мероприятия прошли лектории «История российской символики» и образовательные лекции «Значение». Гости праздника поучаствовали в мастер-классах по каллиграфии и истории славянского письма, а также посетили иллюстративные выставки «22 августа — День Государственного флага Российской Федерации» и поэтический концерт «Под флагом единым».

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