Российский актер умер в 31 год

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«Он был неповторимым актером, оставившим след в сердцах многих зрителей. Ведь Личидов был не только талантливым артистом, но и выдающимся педагогом, руководителем и культурным менеджером», — подчеркнули в ЦСДР.Иван родился 1 февраля 1992 года в городе Сарапул, Удмуртия. Он сотрудничал с различными театральными студиями, возглавлял IZH.DOC.TEАТR с 2016 по 2018 год и культурный центр АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ Ижевск с 2018 по 2020 годы. В Центре современной драматургии и режиссуры Личидов работал начиная с 2012 года.
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