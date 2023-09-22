Российский оскаровский комитет приостановил деятельность

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«Сейчас ее [комиссии - прим. ред.] ряды сильно поредели, и ее деятельность остановилась», — объяснил продюсер.Попов также добавил, что при антироссийских санкциях и притеснениях российской культуры выдвижение кандидатов на премию «Оскар» было бы «предельно неуместным».
Ранее президент России Владимир Путин во время открытия заседания попечительского совета Мариинского театра заявил, что попытки отменить искусство России ничтожны.
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