Российский оскаровский комитет приостановил деятельность

В субботу, 23 сентября, в почти 50 парках Московской области подготовлена интересная программа в рамках мероприятия «Поющие под дождем».

В рамках мероприятия продготовлены концертные программы, украшенные аллеи яркими подвесными зонтами, массовый флешмоб с зонтами и демонстрация авторских зонтиков, также гости смогут сделать аквагрим, провести осеннюю фотосессию с профессионалом или самостоятельно сделать снимки в фотозоне «Краски осени».





Все желающие смогут принять участие в конкурсе фантазийных зонтов «Осенний джаз» и посетить мастер-классы. Также пройдут ярмарки, творческие мастерские и многое другое.

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