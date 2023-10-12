Россияне назвали лучший фильм 2023 года

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса о «кумирах российских кинозрителей». Информация сообщается на сайте ВЦИОМа. По результатам опроса лучшим фильмом стал «Чебурашка».
Опрос проводился среди 1600 россиян, 11% из них назвали «Чебурашку» лушчим фильмом этого года. Следующим в списке расположился «Вызов», набрав 9%. Остальные популярные ответы набрали по 1%, люди называли фильмы «Лучшие в аду», «Т-34», «Солнцепек».
Отмечается, что 57% опрошенных не смогли назвать ни одного российского фильма, который вышел в 2023 году.
Опрос также коснулся российских актеров и актрис. Самыми популярными актерами стали Константин Хабенский, набравший 12%, Сергей Безруков и Владимир Машков, за которых проголосовало по 11%. Лучше актрисой 2023 года стала Юлия Пересильд, за нее проголосовали 11%. Отмечается, что в прошлом году она набрали лишь 2%. За ней в списке расположились Светлана Ходченкова (5%), Екатерина Гусева и Елизавета Боярская (по 4%).
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Отмечается, что 57% опрошенных не смогли назвать ни одного российского фильма, который вышел в 2023 году.
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Алина Юрчак