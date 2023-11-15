Рождественские чтения в Дмитрове открыли серию православных образовательных мероприятий

Фото: администрация Дмитровского г. о.
В Центре детского творчества «Радуга» открылись традиционные Московские областные рождественские чтения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа. В этом году чтения проводятся в 21-й раз.
«Сегодня против нашей страны идет война, прежде всего, информационная. Именно всё русское враги нашей страны хотят стереть. Наша задача – не просто сохранить, а приумножить культуру нашей страны и обязательно сохранить то, что передали нам предки», – сказала на церемонии открытия замглавы Дмитровского округа Елена Виноградова.Открытие Московских областных рождественских чтений дало старт серии православных образовательных мероприятий, которые будут проходить до 17 декабря. Главная цель всех этих мероприятий - приобщение молодого поколения жителей Подмосковья к наследию русского православия как важнейшей составляющей нашей культуры.
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