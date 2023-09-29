«Русские. XXI век»: Десятая серия уникального проекта уже доступна онлайн

Кадр из фильма «Русские. XXI век»
Фото: «Русские. XXI век»
Фото: «Русские. XXI век»
«Глубина человеческой души подобна глубине рек, озер и морей. И если это так, то для простого человеческого счастья нужно совсем немного, например, чтобы дома кто-то ждал. Новая серия документального цикла покажет и расскажет это на примере жителей Сахалина», - поделилась со зрителями автор проекта Кристина Никитина.
Проект реализует АНО «Нестеренко центр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Посмотреть новую серию и самостоятельно ответить на вопрос о человеческом счастье можно в официальных группах Нестеренко центра в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», а также на канале «Нестеренко центр» национального видеохостинга RUTUBE.
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