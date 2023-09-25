Самый известный российский цыган Марцинкевич выступит в Петербурге

Фото: istockphoto.com/Sonate
«Люди всегда чувствуют, когда с ними разговаривают от всего сердца, тогда песни дотрагиваются до души. Когда написано честно, спето честно, и в группе каждый участник не играет на сцене, а живёт. Когда артисты становятся «звездами» и забывают о своем зрителе, это большая потеря. Для меня зритель – моя награда и мой успех», — сказал в беседе с «Петербургским дневником» исполнитель.
А в музее «Княжий Двор» в городском округе Павловский Посад Московской области состоялся VI фестиваль «День пареной репы», на котором побывали свыше 2 тысяч гостей. В рамках праздника гостям были представлены необычные блюда из репы, капусты, моркови и других овощей.
Читайте также:
На праздник «Поющие под дождём» в подмосковные парки пришли более 15 тысяч человек
В Подмосковье более 2 тысяч гостей посетили фестиваль «День пареной репы»
В Волоколамском округе прошёл осенний фестиваль-конкурс народного творчества