Сенатор Гумерова призвала «провести ревизию» традиционных праздников в России

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«Надо провести ревизию тех праздников, активностей, которые проходят в стране. В многонациональной российской культуре достаточно традиционных праздников, которые с учётом современных реалий мы могли бы проводить интересно. У нас, например, есть традиционный башкирский праздник Сабантуй», — прокомментировала в беседе с RT Гумерова.
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