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Серпухов отпразднует День города интересной программой

22 сентября 2023, 10:58
Фото: пресс-служба администрации городского округа

Фото: пресс-служба администрации городского округа

Серпухов отмечает своё 684-летие большой праздничной программой, подготовленной для жителей и гостей округа.
Празднование Дня города начнётся уже сегодня, 22 сентября, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

В парке имени Олега Степанова гости и жители Серпухова могут посетить открытие фестиваля-смотра образовательных организаций «На пути больших открытий». ​Организаторы подготовили интересную и красочную программу для взрослых и детей. Начало в 12:00.


Программа мероприятий ​на 23 сентября в карточке.


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#день города
#мероприятия
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Лучшие серебряные коллективы Подмосковья выступят на фестивале «Танцуй от души»
21 сентября 2023, 18:21

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Масштабный фестиваль «Танцуй от души» в Орехово-Зуевском городском округе объединит лучшие серебряные коллективы Подмосковья.

Фестиваль «Танцуй от души» в Орехово-Зуевском городском округе будет проходить в рамках губернаторской программы «Активное долголетие», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Для участия к фестивале отобраны 22 творческих коллектива из 15 муниципалитетов региона.

Коллективы будут выступать в трёх номинациях:

— народный; 

— бальный;

— современный танец.

Фестиваль пройдёт 26 сентября в 12:00 на большой сцене Центра культуры и досуга города Куровское.


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#подмосковье
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#фестиваль
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#куровское
#человек
#танец
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В подмосковных парках пройдёт праздник «Поющие под дождем»
21 сентября 2023, 18:10

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В субботу, 23 сентября, в почти 50 парках Московской области подготовлена интересная программа в рамках мероприятия «Поющие под дождем».

В рамках мероприятия продготовлены концертные программы, украшенные аллеи яркими подвесными зонтами, массовый флешмоб с зонтами и демонстрация авторских зонтиков, также гости смогут сделать аквагрим, провести осеннюю фотосессию с профессионалом или самостоятельно сделать снимки в фотозоне «Краски осени».


Все желающие смогут принять участие в конкурсе фантазийных зонтов «Осенний джаз» и посетить мастер-классы. Также пройдут ярмарки, творческие мастерские и многое другое. 

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В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихова» пройдет военно-патриотическая игра.

Более 50 экспонатов представлено на выставке «Изобретения Леонардо да Винчи» в Люберцах.
#театр
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#игра
#мероприятия
#ярмарки
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Путин заявил, что попытки отменить российское искусство ничтожны
20 сентября 2023, 21:55

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в ходе открытия заседания попечительского совета Мариинского театра заявил, что попытки отменить российское искусство на фоне его величия ничтожны. Об этом пишет ТАСС.
«Те, кто встал на этот путь, кто стремится вычеркнуть русскую, российскую культуру из мирового наследия, прежде всего обкрадывают сами себя», — цитирует агентство слова российского лидера.

Отмечается, что Мариинскому театру в этом году исполнится 240 лет.

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Московский театр иллюзии откроет 35-й сезон в сентябре

#памятник
#театр
#культура
#россия
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Более 50 экспонатов представлено на выставке «Изобретения Леонардо да Винчи» в Люберцах
20 сентября 2023, 20:34

Фото: Минкульт МО

В Музейно-выставочном комплексе Люберец проходит выставка «Изобретения Леонардо да Винчи». В экспозиции представлено свыше 50 различных устройств, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Это простейшие и сложные летательные аппараты и машины, а также фоторепродукции картин великого мастера. Экспонаты сопровождаются пояснительными текстами и стендами с подборкой научных материалов.
 
Выставка завершится 12 ноября. 
 
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Завершилось прощание с поэтом Николаем Добронравовым

В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» пройдет военно-патриотическая игра

Московский театр иллюзии откроет 35-й сезон в сентябре



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#московская область
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Завершилось прощание с поэтом Николаем Добронравовым
В Концертном зале имени Чайковского завершилось прощание с поэтом Добронравовым
20 сентября 2023, 19:38

Фото: iStock/SeventyFour

Прощание с поэтом Николаем Добронравовым завершилось в Концертном зале имени Петра Чайковского. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что на гражданской панихиде присутствовали вдова поэта Александра Пахмутова, народный артист России Лев Лещенко, доктор Леонид Рошаль и другие.

Напомним, Николай Добронравов ушёл из жизни на 95-м году жизни 16 сентября, не дожив до юбилея 2 месяца. Супруги прожили в браке 70 лет. Поэта похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Александра Пахмутова сейчас глубоко скорбит о смерти любимого мужа Николая Добронравова. Ее эмоциональное состояние уходилось, она принимает таблетки и постоянно плачет.

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В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихова» пройдет военно-патриотическая игра
20 сентября 2023, 17:43

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В усадьбе «Лопасня-Зачатьевское» — филиале государственного литературно-мемориального музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово» пройдет военно-патриотическая игра «Летучие отряды князя Н. Д. Кудашева», в которой примут участие школьники из Чехова и Подольска, а также студенты высших и средних учебных заведений.

Подготовка к военно-патриотической игре «Летучие отряды князя Н. Д. Кудашева» была долгой и серьёзной, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

С участниками игры на протяжении полугода проводились занятия, которые помогли закрепить знания об основных событиях войны  1812 года, полководцах русской и французской армий и многом другом. Занятия проводили ответственные сотрудники музея-заповедника.

Основной этап игры начнётся 28 сентября в 12:00. В нём примут участие 12 отрядов.

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Более 17 тысяч человек побывали на мероприятии «Живописный парк» в Подмосковье.

Московский театр иллюзии откроет 35-й сезон в сентябре.
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#сотрудники
#игры
#война
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Московский театр иллюзии откроет 35-й сезон в сентябре
19 сентября 2023, 15:26

Фото: Московский театр иллюзии

22 сентября юбилейный сезон на Основной сцене откроется иллюзионным шоу «Карнавал магии».
В 19:00 по адресу ул. Лазо зрители смогут увидеть, как человеку удается парить в воздухе вопреки законам физики. Им покажут, как за несколько секунд иллюзионисты смогут сменить несколько десятков нарядов, а также освободиться из цепей и замкнутых пространств. Все представление будет сопровождаться танцами, световыми эффектами и ярким музыкальным оформлением.


 
В этот же день Сцена на Перовской представит на открытии премьеру этого года — спектакль «Дачники». Его выпустили к юбилею Максима Горького. Постановка стала первой работой заслуженного артиста России Сергея Векслера в статусе главного режиссера Театра Иллюзии. Начало спектакля в 19.00 по адресу: ул. Перовская, 75. 


 
В октябре Театр Иллюзии представит сразу 4 премьеры, в том числе комедию А. Островского «Таланты и поклонники» в постановке Сергея Векслера, иллюзионное шоу «Телепорт», театрально-цирковой спектакль «Королевство цЫркляндия» и спектакль-фэнтези «Осторожно, Динозавры».

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#театр
#спектакль
#шоу
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Более 17 тысяч человек побывали на мероприятии «Живописный парк» в Подмосковье
18 сентября 2023, 16:37

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В субботу, 16 сентября, в парках Московской области проходило мероприятие «Живописный парк», где гости могли принять участие в пленэрах, мастер-классах, ярмарках, посетить концерты, фотозоны и многом другом.

Мероприятия проходило на территории почти 80 парков, которое посетили свыше 17 тысяч человек, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Всех посетителей парков ждали площадки для покупки экологических товаров для декора и дома, ЭКО-акции, тематические площадки миниатюрных садов и арт-инсталляции «Сад ветра», ярмарки ремесленников «ЭкоДом» и многое другое.

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Парк «Серебряный» подготовил для жителей Подмосковья интересную программу.
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Парк «Серебряный» подготовил для жителей Подмосковья интересную программу
18 сентября 2023, 09:48

Фото: istockphoto / jacoblund

Стало известно расписание мероприятий, которые пройдут в парке культуры и отдыха «Серебряный» городского округа Серебряные Пруды.
В период с 10 по 23 сентября в парке «Серебряный» жители смогут посетить спортивные мероприятия под руководством профессиональных тренеров, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды. 

День и время проведения мероприятий можно увидеть на карточке. 


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В Мытищах проходит VIII Московский областной фестиваль национальных культур «Подмосковье — территория дружбы».
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