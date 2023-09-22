Серпухов отпразднует День города интересной программой

Фото: пресс-служба администрации городского округа
В парке имени Олега Степанова гости и жители Серпухова могут посетить открытие фестиваля-смотра образовательных организаций «На пути больших открытий». Организаторы подготовили интересную и красочную программу для взрослых и детей. Начало в 12:00.
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