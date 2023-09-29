Серпухов приглашает на выставку «Осенний вернисаж»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Выставка «Осенний вернисаж» проходит ежегодно и помогает гостям познакомиться с творчеством подмосковных художников, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В этот раз на выставке будут представлены работы 54 художников.
Выставка проходится до 15 октября. Подробнее о выставке можно узнать на официальном сайте центра.
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