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Серпухов приглашает на выставку «Осенний вернисаж»

29 сентября 2023, 17:18
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В музейно-выставочном центре в городском округе Серпухов проходит межрегиональная выставка «Осенний вернисаж».

Выставка «Осенний вернисаж» проходит ежегодно и помогает гостям познакомиться с творчеством подмосковных художников, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В этот раз на выставке будут представлены работы 54 художников.



Выставка проходится до 15 октября. Подробнее о выставке можно узнать на официальном сайте центра.

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#фестиваль
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#новый иерусалим
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#электросталь
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«Русские. XXI век»: Десятая серия уникального проекта уже доступна онлайн
29 сентября 2023, 10:32

Кадр из фильма «Русские. XXI век»

Десятая серия уникального документального проекта «Русские. XXI век», рассказывающего о жизни простых россиян, которые каждый день делают нашу страну хотя бы чуточку лучше, уже доступна онлайн.
Новая серия расскажет соотечественникам о жителях острова Сахалин. 

Фото: «Русские. XXI век»

Десятый эпизод получил говорящее о многом название «Увеличение счастья». И действительно – ответ на вековой вопрос о человеческом счастье так и остается открытым. Возможно, именно простые жители крупнейшего российского острова смогут дать на него ответ.

Фото: «Русские. XXI век»


«Глубина человеческой души подобна глубине рек, озер и морей. И если это так, то для простого человеческого счастья нужно совсем немного, например, чтобы дома кто-то ждал. Новая серия документального цикла покажет и расскажет это на примере жителей Сахалина», - поделилась со зрителями автор проекта Кристина Никитина.

Проект реализует АНО «Нестеренко центр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Посмотреть новую серию и самостоятельно ответить на вопрос о человеческом счастье можно в официальных группах Нестеренко центра в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», а также на канале «Нестеренко центр» национального видеохостинга RUTUBE.

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#кино
#россия
#проект
#россияне
#остров
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Электросталь приглашает на фестиваль акустического рока
28 сентября 2023, 17:57

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В субботу, 30 сентября, в культурном центре «Октябрь» в городском округе Электросталь пройдёт фестиваль акустического рока «Осенняя акустика».

Гости фестиваля услышат авторские произведения и кавер-версии известных композиций. Выступят группы: Melancholy, АВСТЕРИЯ, ЛЕС, ИНЬ-ЯНЬ, ГАВАЙЦЫ, STUPID CUPID, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль начнётся в 18:00, вход возможен по приобретённым билетам.

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#мероприятия
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Жителей Подмосковья приглашают на выставку в музее «Новый Иерусалим»
28 сентября 2023, 17:49

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

28 сентября в музее «Новый Иерусалим» в городском округе Истра началась выставка «Живопись на бумаге».

Гости выставки смогут увидеть 19 работ советского и российского художника Николая Эстиса из собственного собрания музея, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Зрители выставки «Живопись на бумаге» погрузятся в мир аллюзий и метафор и познакомятся с главными героями произведений художника. Поподробнее о выставке можно узнать на официальном сайте музея. 

Посетить выставку можно будет до 12 ноября текущего года.

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#фестиваль
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#михалков
#служба
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Уехавшая из России Ахеджакова зарабатывает миллионы
КП: Гонорар Ахеджаковой за спектакль за границей составляет полмиллиона рублей
28 сентября 2023, 11:35

Фото: iStock/Caiaimage/Sam Edwards

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова зарабатывает по полмиллиона рублей за спектакли за границей, сообщает «Комсомольская правда».
По информации СМИ, один билет на концерт 85-летней артистки стоит порядка пяти тысяч рублей. Исходя из количества проданных билетов, становится ясно, что за один спектакль Ахеджакова получает порядка полумиллиона. Такие цифры вывели из крайних спектаклей, которые артистка сыграла в Армении и Грузии. 

Ближайшие даты выступлений Ахеджаковой намечены в Германии и Швейцарии, где билеты уже стоят на порядок дороже. 

Напомним, российская актриса открыто выступила против проведения специальной военной операции, после чего ее уволили из театра «Современник», где она работала с 1977 года. ​Сейчас Ахеджакова гастролирует по ​Европе со спектаклем «Мой внук Вениамин».

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Виктор Сухоруков раскритиковал фильм «Брат 3», назвав его примитивным и пошлым

Минкульт отозвал прокатное удостоверение у якутского фильма «Айта»

Hollywood Reporter: Забастовка американских сценаристов закончится в среду
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#актриса
#европа
#театр
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Виктор Сухоруков раскритиковал фильм «Брат 3», назвав его примитивным и пошлым
27 сентября 2023, 16:49

Фото: istock / nicoletaionescu

Народный артист России Виктор Сухоруков, сыгравший в двух культовых фильмах «Брат» и «Брат 2» озвучил свое мнение по поводу третьей части картины. Актер раскритиковал новый фильм «Брат 3» в беседе с изданием «Абзац».

«Обсуждать шпану мне неинтересно. С этим должны разбираться представители ведомств. Третья часть, четвертая, пятая или десятая... Это уровень примитивный, пошлый, банальный, наглый, циничный. Конечно, я на этот фильм не пойду», — поделился мнением актер.
По словам Сухорукова, создатели оригинальной картины и сам актер не имеют к новому проекту никакого отношения.

Фильм «Брат 3», срежиссированный Валерием Переверзевым, выйдет в прокат 23 ноября. В третьей части картины будут показаны события двухтысячных годов. Действие фильма происходит в Тамбове. 

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#актёр
#фильм
#прокат
#мнение
#картины
#отношения
#артист
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На фестивале «Танцуй от души» в Подмосковье определили лучшие серебряные коллективы
27 сентября 2023, 13:10

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Пятый областной фестиваль «Танцуй от души» собрал талантливых долголетов Подмосковья.
Фестиваль «Танцуй от души» в Орехово-Зуевском городском округе проходил в рамках губернаторской программы «Активное долголетие», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Для участия к фестивале были отобраны 22 творческих коллектива из 15 муниципалитетов региона, которые выступили в трёх номинациях: народный, бальный и современный танец.

Фестиваль проходил 26 сентября на большой сцене Центра культуры и досуга города Куровское.


Для участников фестиваля проводились мастер-классы, на которых долголетам удалось познакомиться с кадрилью и вальсом, танго и цыганочкой. 

Все коллективы получили дипломы участников фестиваля и памятные подарки, сделанные руками людей с ограниченными возможностями здоровья в производственно-интеграционных мастерских «Империя ремесел», в также подарки, предоставленные депутатом Московской областной Думы Эдуардом Живцовым.Жюри определило победителя фестиваля по всем номинациям.

Победителем в номинации «Бальный танец» стал Клуб исторического бального танца и танцевальных миниатюр «Гармония», КЦСОиР «Серпуховской».

1 место в номинации «Современный танец» взял коллектив «Хабиби-клуб 55 »(«Истринский» КДК «Снегиревский ДК»).

Лидером в номинации «Народный танец» стал танцевальный коллектив «Гуслица», КЦСОиР «Орехово-Зуевский».

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#куровское
#танец
#выставки
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Минкульт отозвал прокатное удостоверение у якутского фильма «Айта»
27 сентября 2023, 12:52

Фото: iStock/LeMusique

Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у якутского фильма «Айта», соответствующие данные отображены в реестре прокатных удостоверений фильмов.
Кинокартину снял якутский режиссер Степан Бурнашёв.

Сюжет фильма разворачивается вокруг смерти девочки по имени Айта. Её находят мёртвой после вечеринки с одноклассниками. В гибели девочки начинают подозревать местного полицейского Афанасия, который в тот злополучный день подвозил школьницу до дома.

Фильм был снят с российского проката по требованию Роскомнадзора. В ведомстве посчитали, что «Айта» пропагандируют неравенство по национальному признаку.

При этом, многие критики выразили мнение, что кинокартина, наоборот, показывается весь ужас подобных предрассудков и пытается с ними бороться. 

Сам Бурнашёв заявлял, что намерен добиться от РКН разъяснения причин блокировки кино.

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#кино
#фильм
#режиссёр
#роскомнадзор
#якутия
#прокат
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Hollywood Reporter: Забастовка американских сценаристов закончится в среду
27 сентября 2023, 00:55

Фото: iStock/Bet_Noire

Американская гильдия сценаристов в среду, 27 сентября, завершит свою забастовку, которая длилась пять месяцев. Об этом пишет издание Hollywood Reporter.
«Таковы результаты голосования руководства гильдии, которые решили допустить до работы 11,5 тыс. её членов», — говорится в публикации.

По данным издания, теперь сценаристы смогут представлять, писать, дорабатывать свои произведения и проводить рабочие встречи. Сообщается, что были достигнуты предварительные соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения США . 


Прошлая забастовка сценаристов, проходившая в 2007-2008 годах, нанесла ущерба в 2,1 млрд долларов. Нынешняя же лишила экономику штата Калифорния уже как минимум пяти миллиардов.

Протест стартовал 14 июля 2023 года и практически парализовал все производство в американской киноиндустрии. Актеры и сценаристы требуют увеличения оплаты труда, компенсации переработок, а также выступают за ограничение использования искусственного интеллекта в кинопроизводстве.


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#кино
#сша
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Полиция задержала всех подозреваемых в избиении мужчины у ТЦ в Щёлкове
26 сентября 2023, 21:30

Фото: iStock/Dzurag

В полиции сообщили о задержании всех подозреваемых в избиении мужчины около торгового центра в Щёлкове. Как рассказали в подмосковном областном главке МВД, пятеро мужчин в возрасте от 20 до 25 лет, уже доставлены в ОВД.
«В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции установлены и доставлены в территориальный отдел все участники конфликта, произошедшего в городе Щелково. Ими оказались пятеро молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет», – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По данным СК, задержанные (предположительно, мигранты) возле торгового центра нецензурно высказывались в отношении девушки, которая гуляла с малолетним ребёнком. За неё вступился супруг — однако после того, как он сделал молодым людям замечание, те в ответ избили его.

В ходе потасовки перевернулась детская коляска, из-за чего ребенок упал на землю. Девочка была доставлена в больницу и отпущена после оказания помощи.

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#полиция
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