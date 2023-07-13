Серпуховский художественный музей ждет жителей Подмосковья на выставку «Юсуповы: род, история, коллекция»

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«Для людей на выставке становится большим открытием, что с начала формирования рода Юсуповых, каждая личность - яркая, интересная и значимая, и все они сделали большой вклад в историю страны. Уникальность семьи Юсуповых в том, что у них всегда был один наследник. Все состояние, капитал они наследовали по одной ветви, оно не разделялось. А второй момент, это педантичность, скрупулёзность и склонность к бюрократизму этого рода. Все записано, все посчитано, вся коллекция, библиотека систематизирована и велись под запись. Даже у нас на выставке представлены бухгалтерские книги производства, вещей, которые расписаны по комнатам. И в этом есть своя уникальность и причина успеха этой семьи», - поделилась заведующий научно-просветительского отдела серпуховского историко-художественного музея Оксана Ловкова.
«Посещаемость этой выставки высокая, у жителей Подмосковья есть интерес к фамилии Юсуповых, поэтому люди приходят. Уникальность выставки в том, что мы впервые сделали выставку таким образом, что она рассказывает не о отдельных личностях или только о предметах коллекции, а показывает полноценную историю, которая рассказывает об истоках рода Юсуповых, вместе с историей коллекционирования. То есть, как их коллекция развивалась вместе с представителями рода Юсуповых», - отметила Оксана Ловкова.
В пространстве предусмотрено мультимедийно-интерактивное оснащение, которое может дать не только визуально-эстетическое наслаждение, но и погрузить в историю семьи Юсуповых при помощи осязания, слуха и даже обоняния.
Выставка проходит до 16 ноября текущего года. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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