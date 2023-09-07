Shaman заявил о семейной истории, связанной с Петербургом

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«С прекрасным Петербургом меня связывает семейная история. Мой прадед Михаил Сергеевич Селедкин получил медаль «За отвагу» и пережил все ужасы блокады Ленинграда вместе с его жителями и защитниками. Он был призван в самом начале Великой Отечественной войны и воевал в составе Ленинградского фронта», — поведал в беседе с Петербургским дневником» исполнитель.
Отмечается, что уже в эту субботу, 9 сентября, в Санкт-Петербурге состоится первый сольный концерт Shamanа на большом стадионе «Газпром Арена». Певец отметил, что очень рад возможности выступать на такой площадке, и добавил, что очень тщательно готовится к предстоящему шоу.
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