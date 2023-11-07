Скончалась артистка Светлана Пиньковская, дочь актера из фильма «Бриллиантовая рука»

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На 99 году жизни ушла из жизни актриса и певица Светлана Пиньковская, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Пиньковская играла в Эстрадном театре «Эрмитаж», выступала с женским эстрадным оркестром под псевдонимом «Светланова», а также преподавала музыку.
Отец артистки, Георгий Светлани, известен своей эпизодической ролью в бессмертном советском фильме «Бриллиантовая рука».
По предварительной версии, причиной смерти Пиньковской стал инфаркт. Она пережила несколько приступов с лета 2023 года. Тело 98-летней артистки обнаружила её внучка, в квартире Пиньковской в Бескудниковском районе столицы.
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Отец артистки, Георгий Светлани, известен своей эпизодической ролью в бессмертном советском фильме «Бриллиантовая рука».
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Евгения Парфентьева