Скончался актёр из сериала «Тихий Дон» Сергей Зубенко

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Родившийся в августе 1962 года, Сергей Зубенко закончил Иркутское театральное училище (1985), после чего работал в театрах юного зрителя во многих городах России — Иркутске, Красноярске, Волгограде, Челябинске, а в последние годы в Омске. В частности, он играл Израэля Хэндса в «Острове сокровищ», Просперо в «Трёх толстяках» и Старого Дроссельмейера в «Щелкунчике».
Прощание с Сергеем Зубенко состоится 5 октября в Доме актера в Омске.
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