Спектакль Безрукова вошёл в лонг-лист премии «Звезда Театрала»

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«Сюжет схож с классическим текстом, но в нашей истории внук пытается женить своего дедушку. Это комедия положений, в которой есть место и гротеску, и фарсу, и буффонаде. Спектакль о том, что дороже всего – душевная теплота, искренность и любовь», – рассказал Безруков.
«Звезда Театрала» – единственная российская театральная награда, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. За годы существования она стала символом непредвзятой оценки и общественного признания.
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