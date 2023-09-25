Стало известно, куда пропал Никита Михалков

Фото: сайт Кремля
По словам родственников Михалкова, он попал в больницу запланировано. После выписки режиссер несколько раз появлялся в медийном поле, а затем пропал.
Михалков объяснил, что после лечения он отправился в Нижний Новгород, где ставил спектакль по собственному сценарию. Никита Сергеевич добавил, что он не бежал от проблем, а решил заняться творчеством.
Свидетели также утверждают, что на публике режиссер выглядел здоровым и передвигался без трости.
Кроме того, Михалков прокомментировал ситуацию с программой «Бесогон ТВ», которая закрылась в мае 2020 года. По мнению режиссера, это следствие цензуры и в скором времени передача вернется на телеэкраны и продолжит освещать производящее в мире.
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