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Стало известно, куда пропал Никита Михалков

News.ru рассказали, куда пропал Никита Михалков и его программа «Бесогон»
25 сентября 2023, 21:57
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Известный режиссер Никита Михалков, который в начале лета оказался в больнице, вышел на связь. В беседе с изданием NEWS.ru он рассказал подробности своей жизни.

По словам родственников Михалкова, он попал в больницу запланировано. После выписки режиссер несколько раз появлялся в медийном поле, а затем пропал.
Михалков объяснил, что после лечения он отправился в Нижний Новгород, где ставил спектакль по собственному сценарию. Никита Сергеевич добавил, что он не бежал от проблем, а решил заняться творчеством.

Свидетели также утверждают, что на публике режиссер выглядел здоровым и передвигался без трости.

Кроме того, Михалков прокомментировал ситуацию с программой «Бесогон ТВ», которая закрылась в мае 2020 года. По мнению режиссера, это следствие цензуры и в скором времени передача вернется на телеэкраны и продолжит освещать производящее в мире.

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#москва
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Юрий Лоза выступил против каверов своих хитов
25 сентября 2023, 19:04

Фото: istockphoto.com/nantonov

Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что не хотел бы, чтобы кто-либо перепевал его песни.
Он отметил, что не понимает смысл каверов своих хитов, поскольку и сам способен их исполнять.

«Особенно часто меня просят отдать на переделку мой «Плот». Аранжировки хотят ей добавить новые, речовки, осовременить по-всякому. Много есть вариантов, как можно взять, и из песни сделать что-то другое. Но я не хочу ничего менять! Песня нравится людям, она живет своей жизнью, так зачем ее лишний раз трогать?» — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Лоза.

Ранее Диме Билану не понравилось выступление дочери Сергея Трофимова Елизаветы на шоу «Голос. Уже не дети». Так, во время прослушивания выступления 15-летней Елизаветы Трофимовой, артист раскритиковал девушку и обвинил в отсутствии индивидуальности.

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Самый известный российский цыган Марцинкевич выступит в Петербурге
25 сентября 2023, 18:47

Фото: istockphoto.com/Sonate

Самый известный российский цыган Александр Марцинкевич со своим коллективом «Кабриолет» выступит в Санкт-Петербурге 18 октября.
«Люди всегда чувствуют, когда с ними разговаривают от всего сердца, тогда песни дотрагиваются до души. Когда написано честно, спето честно, и в группе каждый участник не играет на сцене, а живёт. Когда артисты становятся «звездами» и забывают о своем зрителе, это большая потеря. Для меня зритель – моя награда и мой успех», — сказал в беседе с «Петербургским дневником» исполнитель.

А в музее «Княжий Двор» в городском округе Павловский Посад Московской области состоялся VI фестиваль «День пареной репы», на котором побывали свыше 2 тысяч гостей. В рамках праздника гостям были представлены необычные блюда из репы, капусты, моркови и других овощей.

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#санкт-петербург
#мероприятия
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На праздник «Поющие под дождём» в подмосковные парки пришли более 15 тысяч человек
25 сентября 2023, 17:33

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В субботу, 23 сентября, в 70 парках Московской области прошло мероприятие «Поющие под дождём».

Для гостей мероприятия во всех парках была подготовлена культурно-развлекательная программа, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках мероприятия гости смогли посетить концертные программы, украшенные аллеи яркими подвесными зонтами, массовый флешмоб с зонтами и демонстрация авторских зонтиков, также для гостей были подготовлены площадки для нанесения аквагрима, гости смогли провести осеннюю фотосессию с профессионалом или самостоятельно сделать снимки в фотозоне «Краски осени».

Кроме того, во всех парках состоялись ярмарки, флешмобы, конкурсы, мастер-классы, лекции для детей, ретро-дискотеки и многое другое.


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#флешмоб
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#ярмарки
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В Подмосковье более 2 тысяч гостей посетили фестиваль «День пареной репы»
25 сентября 2023, 17:17

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В музее «Княжий Двор» в городском округе Павловский Посад состоялся VI фестиваль «День пареной репы», на котором побывали свыше 2 тысяч гостей.

В рамках праздника гостям были представлены необычные блюда из репы, капусты, моркови и других овощей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гости могли увидеть, попробовать такие блюда как: суп-пюре из репы с тыквой, каша в тыкве, морковь с имбирём и тарталетки из капусты.

Кроме того, для гостей фестиваля была подготовлена праздничная программа и ярмарка.

Фестиваль «День пареной репы» проводится в Павловском Посаде с 2018 года. 

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В ​Волоколамском округе прошёл осенний фестиваль-конкурс народного творчества
25 сентября 2023, 13:43

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского городского округа

Осенний фестиваль-конкурс народного творчества в селе Теряево Волоколамского округа стал праздником для всех гурманов.
Фестиваль собрал творческих людей, готовых готовых продемонстрировать свои таланты и просто желающих посмотреть на фантазийные поделки из сезонных даров природы и продегустировать вкуснейшие угощения, приготовленные заботливыми хозяюшками, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации Волоколамского городского округа.

Хозяйки приготовили соленья, варенья, компоты и разнообразную выпечку для гостей мероприятия.


На мероприятии с концертной программой выступили солисты Теряевского и Шестаковского Домов культуры и творческое объединение «Светлица» Кировской сельской библиотеки Лотошинского округа.

​В рамках фестиваля состоялось награждение участников конкурса, где были выбраны победители номинаций конкурса. 

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#волоколамский район
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Жителей Подмосковья приглашают на выставку в Каширский краеведческий музей
25 сентября 2023, 12:08

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

В среду, 27 сентября в Каширском краеведческом музее ВПЕРВЫЕ состоится открытие выставки, посвященной 90-летию талантливого учителя, художника-иллюстратора, графика, члена Союза художников СССР Анатолия Борисова.
Анатолий Борисов уроженец Каширы, в 1960 году он окончил МГАХИ им. Сурикова и был направлен на работу в Областной комбинат художественных работ в Химках, где создавал рекламные плакаты, каталоги, буклеты и многое другое, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Кроме того, Анатолий Борисов является автором серий работ гуашью под названием «Кашира». С его иллюстрациями выходили детские книги.

Также, художник занимается оформлением почтовых марок, конвертов и открыток.

Открытие выставки состоится в 14:00. Вход свободный для всех желающих. 

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#театр
#кашира
#художник
#выставки
#михаил шувалов
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В Подмосковье стартовал Международный молодёжный кинофестиваль «МЫ»
25 сентября 2023, 11:49

Фото: пресс-служба подмосковной организации Союза кинематорафистов РФ

В Подмосковье стартовал Международный молодёжный кинофестиваль «МЫ». Об этом сообщили в пресс-службе Московской областной организации Союза кинематографистов России.
Принять участие смогут молодые авторы в возрасте от 12 до 17 лет и от 18 до 35 лет. Они должны представить свои короткометражные фильмы. Заявки на участие принимаются до 24 ноября. 

Председателем жюри конкурса станет кинопродюссер, профессор Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова, профессор кафедры Московского государственного института культуры Наталья Сёмина.

Членами жюри ММКФ «МЫ» выступят известные деятели российской и зарубежной киноиндустрии, общественные деятели и представители культурной сферы.

Церемония закрытия кинофестиваля пройдёт 24 декабря. В этот же день будут озвучены победители конкурса в разных номинациях. 

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#кино
#фестиваль
#подмосковье
#фильм
#конкурс
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Ученые ищут способ вскрыть гробницу, где лежит хозяин Терракотовой армии
Ученые ищут способ обойти ловушки из ртути в гробнице хозяина Терракотовой армии
24 сентября 2023, 11:40

Фото: iStock/Rolf_52

Ученые ищут способы вскрыть гробницу хозяина Терракотовой армии — императора Цинь Шихуанди, который был обнаружен почти полвека назад в провинции Шэньси. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что император был одержим желанием жить вечно, поэтому в течение жизни он употреблял пилюли с ртутью, которые якобы были частью эликсира, дарующего бессмертие. По мнению экспертов, ртуть послужила причиной отравления легендарного основателя династии Цинь. На данный момент из-за нее специалистам невозможно подобраться ближе к месту захоронения императора.

Сообщается, что в 2020 году результаты замеров показали значительное превышение нормы ртути рядом с гробницей. Ученые предлагают использовать субатомные частицы, которые называются мюоны и действуют, как сверхточные рентгеновские лучи. Однако пока такой метод не был использован.

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#ученые
#армия
#китай
#культура
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Лещенко рассказал о состоянии Пахмутовой после потери мужа
КП: Лещенко заявил, что Пахмутова стойко держится после потери мужа Добронравова
24 сентября 2023, 06:38

Фото: сайт Кремля

По словам народного артиста РСФСР Льва Лещенко, вдова лауреата Государственной премии СССР, поэта Николая Добронравова, композитор Александра Пахмутова чувствует себя довольно неплохо после утраты своего мужа. Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде».
Лещенко отметил, что она позвонила всем, кто был рядом с ней в этот трудный момент, и выразила им благодарность. Александра Николаевна демонстрирует стойкость, несмотря на непростую ситуацию, и Льву Лещенко кажется, что это была удивительная пара.

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