Стало известно о начале IX Международного фестиваля искусств П.И.Чайковского в Подмосковье

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Отмечается, что все концерты фестиваля будут проводиться в формате OPEN-AIR. Так, в концертной программе первого дня фестиваля выступление российского оперного певца Ильдара Абдразакова, который представит «Посвящение Фёдору Шаляпину».Также зрители смогут насладиться партиями Гремина из «Евгения Онегина», Варяжского гостя из «Садко»и др. в сопровождении оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета.
Ранее сообщалось, что 24 июня в музее-заповеднике «Горки Ленинские» откроется выставка «Пальмы и розы Зинаиды Морозовой». Новый выставочный проект расскажет о жизни и вкусах обитательниц усадьбы, и особенно о их любви к растениям – через живопись, предметы одежды, посуду и текстиль.