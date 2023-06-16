Стало известно, отменят ли спектакли с участием Бабушкиной после задержание артистки

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«Спектакли 22 июня и 4 июля, в которых задействована Бабушкина, состоятся. Об отмене или переносе речь не идёт. Во всяком случае пока», – приводит «Абзац» заявление театра.
Ранее звезду сериала «Беспринципные» Кристину Бабушкину задержали в центре Москвы вместе с мужем Андреем Гацунаевым. Уточнялось, что актриса Кристина Бабушкина вместе с супругом ехала в автомобиле. На Коровьем валу в столице их остановили сотрудники ГАИ. При проверке документов сотрудники правоохранительных органов нашли в машине пакетик с белым порошком.