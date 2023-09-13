Стартовал конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка

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В Главном штабе Эрмитажа в Санкт-Петербурге открылся конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ).
Отмечается, что в этом году конгресс охватит 13 направлений популяризации русского языкового наследия в мире.
Президент МАПРЯЛ и Ассоциации преподавателей русского языка и литературы, председатель наблюдательного совета фонда «Русский мир» Владимир Толстой раскрыл, сколько выступлений и участников планируется на конгрессе.
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Президент МАПРЯЛ и Ассоциации преподавателей русского языка и литературы, председатель наблюдательного совета фонда «Русский мир» Владимир Толстой раскрыл, сколько выступлений и участников планируется на конгрессе.
«В последний раз мы встречались четыре года назад в Астане, и сегодня гостеприимный Санкт-Петербург принимает действительно очень представительный конгресс. Более 400 выступлений пройдет за эти несколько дней. Почти 600 участников», – приводит «Петербургский дневник» слова Толстого.
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Мелисса Тимофеева